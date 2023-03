Après des années à proposer sa série Galaxy S en version Exynos ou Snapdragon selon les marchés, le groupe Samsung a finalement décidé de ne proposer que le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 pour l'ensemble de ses smartphones Galaxy S23.

Malgré les espoirs portés par une coopération avec AMD pour intégrer une partie graphique RDNA 2 dans ses processeurs Exynos, les différences de performances entre les puces de Samsung et celles de Qualcomm sont restées trop marquées pour faire coexister deux séries distinctes.

Samsung s'est même offert le luxe de bénéficier d'une version spéciale du processeur mobile avec une cadence du coeur le plus puissant supérieure à celle de la version standard. C'est le processeur Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy.

Toujours du Snapdragon only pour les Galaxy S24 ?

Pour autant, le groupe coréen n'a pas abandonné ses projets de développement d'une puce maison Exynos et la question se pose même de son retour dans la prochaine série de smartphones Galaxy S24 l'an prochain.

Toutefois, dès à présent, le leaker @OreXda affirme que Samsung va rester une configuration tout Snapdragon pour ses prochains modèles de référence Galaxy S de 2024.

On devrait donc trouver un SoC Snapdragon 8 Gen 3 dans les smartphones Galaxy S24, avec peut-être une nouvelle fois une version spéciale et une cadence plus élevée que les puces proposées chez les autres fabricants.

De l'Exynos en développement mais...

Le leaker ne dément pas l'existence d'un processeur Exynos 2400 en développement chez Samsung mais il ne serait donc pas retrouvé dans les smartphones du groupe.

Les critiques avaient été vives concernant le décalage de performances entre les versions Snapdragon et Exynos des mêmes modèles Galaxy S selon qu'ils soient proposés aux Etats-Unis ou en Europe et Samsung n'a peut-être pas encore la possibilité de proposer un processeur qui soit au niveau de la puce de référence du segment des smartphones Android.

Sur AnTuTu, les smartphones Galaxy S23 se débrouillent plutôt bien et ont intégré le Top 10 des meilleurs smartphones Android du début d'année.