Samsung, le leader mondial des smartphones, a lancé son offensive un peu plus tôt cette année et a dévoilé ses nouveaux produits pour le premier semestre à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked début février 2023.

Cela a permis de dévoiler les smartphones de la nouvelle famille Galaxy S23 mais aussi de nouveaux ultraportables et appareils 2 en 1 Galaxy Book3 mettant l'accent sur leur finition et leurs performances.

La série Galaxy S23, nouveau fleuron de la marque Samsung

Samsung a présenté sa nouvelle série de smartphones Galaxy S23 composée de trois modèles, Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra qui embarquent le meilleur des technologies mobiles tout en offrant un style épuré inspiré du Galaxy S22 Ultra.

Les Galaxy S23 et S23+ sont assez proches en dehors de leur taille d'écran (6,1 pouces ou 6,6 pouces AMOLED) avec poinçon pour le capteur photo avant et résolution FHD+, et de la capacité de la batterie (3900 mAh ou 4700 mAh).

Armés de 8 Go de RAM LPDDR5X et de 128 à 512 Go d'espace de stockage, ils profitent d'un processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy avec une cadence plus élevée que la version proposée chez les autres fabricants.

La partie photo fait la part belle au nouveau capteur photo principal de 50 mégapixels, avec l'appui d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif 10 mégapixels pour du zoom optique x3.

Le Galaxy S23 Ultra se distingue par son affichage 6,8 pouces AMOLED 2K avec rafraîchissement 120 Hz adaptatif, sa configuration mémoire jusqu'à 12 Go RAM / 1 To de stockage, son stylet S Pen, sa batterie 5000 mAh et son capteur photo 200 mégapixels en plus de l'ultra grand angle 12 mégapixels et de deux téléobjectifs 10 mégapixels pour du x3 et x10 optique.

Des réductions et des avantages pour les précommandes

En attendant leur commercialisation le 17 février, les smartphones Galaxy S23 sont en précommande avec de nombreux avantages et remises sur le tarif de référence, valables jusqu'au 16 février.

Précommandez les Galaxy S23 / Galaxy S23+ et profitez des avantages suivants :

pour le même prix, obtenez le stockage supérieur (256 Go ou 512 Go), jusqu'à 120 € de remise immédiate

Bonus de reprise de 150 € avec valeur de reprise garantie sur un smartphone Samsung

avec valeur de reprise garantie sur un smartphone Samsung 50 € de remise sur l'achat d'une montre connectée Galaxy Watch5 / Watch5 Pro ou des écouteurs Galaxy Buds Pro 2 / Buds 2

Assurance Samsung Care+ offerte pendant un an

offerte pendant un an 5% en points Samsung Rewards





Précommandez le Galaxy S23 Ultra et profitez des avantages suivants :

pour le même prix, obtenez le stockage supérieur (512 Go ou 1 To), jusqu'à 240 € de remise immédiate

Bonus de reprise de 150 € avec valeur de reprise garantie sur un smartphone Samsung

avec valeur de reprise garantie sur un smartphone Samsung 50 € de remise sur l'achat d'une montre Galaxy Watch5 / Watch5 Pro ou des écouteurs Galaxy Buds Pro 2 / Buds 2

Assurance Samsung Care+ offerte pendant un an

offerte pendant un an 5% en points Samsung Rewards

La série Galaxy Book3, les ultraportables et 2 en 1 premium Intel Evo

A côté des smartphones, le groupe Samsung met aussi en avant son savoir-faire en matière de PC portables et lance sa gamme Galaxy Book3. Certifiés Intel Evo qui leur garantit des performances d'exception, ils sont déclinés en plusieurs variantes pour répondre à tous les usages.

On trouvera ainsi les Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Ultra dans un format traditionnel et les Galaxy Book3 360 et Galaxy Book3 Pro 360 avec charnière permettant de faire pivoter l'écran à 360 degrés.

Le châssis ultrafin est en aluminium et les machines accueillent des processeurs Intel Core de 13ème génération (Raptor Lake) avec une grosse configuration en Intel Core i9 et GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Mobile pour le Galaxy Book3 Ultra.

Les Galaxy Book3 proposent une belle autonomie, un affichage AMOLED et une sélection d'applications Samsung pour la productivité, la connectivité et les échanges de données facilités entre appareils Samsung.

Les modèles Galaxy Book3 360 profitent d'un affichage tactile avec support du stylet S Pen et pourront fonctionner en mode tablette grâce à leur système de charnière.

Les précommandes sont ouvertes avant la commercialisation à partir du 17 février et donnent droit à des avantages spécifiques qui vont réduire le prix de référence.

Précommandez un modèle de la série Galaxy Book3 et profitez des avantages suivants :