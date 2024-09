Le groupe Samsung n'a pas abandonné l'idée de proposer un smartphone Galaxy S24 FE dérivé de sa gamme de référence du début d'année. Il permet de réexploiter en bonne partie les composants et le design dans un appareil mobile proposé à un tarif plus abordable.

Le Galaxy S24 FE a régulièrement fait parler de lui mais l'information de sa fenêtre de lancement manquait souvent. Allait-il être proposé en début d'année avec la prochaine série Galaxy S25 ou bien tenter sa chance sur la fin d'année, à quelque distance des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 afin de compléter les volumes de ventes sur la fin d'année ?

La seconde hypothèse semble être la bonne. Un teaser diffusé au Vietnam semble évoquer un événement Galaxy Unpacked pour le 26 septembre. L'image qui l'accompagne montre un smartphone au châssis métallique et aux angles arrondis qui pourrait correspondre au Galaxy S24 FE.

Exynos 2400 à bord

Pour rappel, le smartphone devrait proposer un affichage AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec rafraîchissement 120 Hz et un processeur mobile Exynos 2400. Il proposera un bloc photo de 3 capteurs dépassant de la coque et composé d'un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

Sous Android 14 et One UI 6.1.1 mais avec des mises à jours garanties sur 7 ans, il disposera d'une batterie de 4500 mAh avec charge filaire toujours limitée à 25W. Le design général ayant déjà fuité, il ne manque que le prix.