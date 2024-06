Le groupe Samsung aura plusieurs produits Fan Edition à présenter cette année. Cela a commencé avec la montre connectée Galaxy Watch FE dérivée de la Galaxy Watch4 et remise au goût du jour.

Cela devrait se poursuivre avec un smartphone Galaxy S24 FE dont l'annonce officielle n'est sans doute plus très loin au vu des fuites régulières sur son design et ses caractéristiques.

Le leaker @OnLeaks diffuse comme à son habitude des rendus détaillés, cette fois en collaboration avec le site Giznext, montrant le futur smartphone sous toutes les coutures.

Un design qui a fait ses preuves

Il devrait proposer un affichage Super AMOLED de 6,65 pouces FHD+ avec un poinçon centré pour le capteur photo à selfies et un écran plan à bordures fines. Les tranches sont droites avec les classiques boutons de volume et d'alimentation, pour une épaisseur de 8 mm.

Rendu du Galaxy S24 FE (credit : @OnLeaks / Giznext)

La version européenne embarquera un processeur Exynos 2400 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage tandis que la variante US aura sans doute droit au processeur Snapdragon 8 Gen 3.

Occuper le terrain

A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo dont les modules émergent directement de la coque et avec un capteur principal de 50 mégapixels, les autres modules étant plus incertains (vraisemblablement ultra grand angle et téléobjectif).

On aura donc affaire à une redite du Galaxy 24 qui permettra de compléter les volumes sur le second semestre en misant sur un rapport qualité/prix plus avantageux, en complément des smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 qui occuperont les segments haut de gamme et premium sans se cannibaliser.