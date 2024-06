Le groupe Samsung aura bientôt de nouveaux produits à présenter pour le second semestre de l'année. Un événement Galaxy Unpacked est prévu à Paris le 10 juillet prochain pour dévoiler notamment les nouveaux smartphones pliants de la marque.

On devrait notamment y découvrir les smartphones Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 qui poursuivront une série démarrée en 2019 et bonifiée au fil des années, même si la concurrence est de plus en plus forte et attractive par ailleurs.

Ces smartphones ont déjà fait l'objet de fuites révélant leurs caractéristiques et leur design. A mesure que l'on approche de la date de présentation officielle, on peut s'attendre à découvrir des éléments marketing diffusés en avance ou un peu trop tôt par des revendeurs.

Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 à l'honneur

C'est ce qui est en train de se passer avec la diffusion sur Reddit d'un d'un élément marketing apparemment destiné au Kazakhstan et montrant les rendus des deux smartphones, Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, accompagnés de la mention Galaxy AI, du nom du système IA embarqué dans les smartphones haut de gamme de la marque.

C'est une nouvelle confirmation de l'arrivée à court terme des nouveaux smartphones pliants, alors que Samsung semble marquer le pas sur le segment et devoir laisser de la place à d'autres acteurs, dont le groupe Huawei qui connaît de solides ventes malgré une présence limitée essentiellement à son marché national.

Les images montrent le design un peu plus rectangulaire que précédemment du Galaxy Z Fold6 avec toujours un bloc photo de 3 caméras. De son côté, le Galaxy Z Flip conserve un bloc à deux capteurs photos et un affichage externe couvrant la moitié de son dos.

La Galaxy Watch FE déjà visible

Mais ce ne sont pas les seuls produits visibles avant l'heure. A la gamme de montres connectées Galaxy Watch 7 (qui comprendra une nouvelle Galaxy Watch 7 Ultra), Samsung devrait ajouter une montre connectée Galaxy Watch FE dérivée de la Galaxy Watch4 et sans doute proposée à un tarif autour de 200 €.

Confirmant les fuites des derniers jours, elle se montre elle aussi dans un document marketing dans le cadre d'une promotion pour laquelle la montre est offerte à l'achat d'un smartphone de la série Galaxy S24.

Ces différents éléments visibles avant l'heure confirment que les présentations officielles sont imminentes. Il reste à voir si le smartphone Galaxy S24 FE sera aussi de la partie.