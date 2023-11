Séparant de plus en plus ses iPhone standard et Pro sur les caractéristiques et les finitions, Apple a introduit sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max un châssis titane.

Ce matériau haut de gamme et onéreux s'est rapidement retrouvé dans une finition spéciale du nouveau smartphone Xiaomi 14 Pro et on pourrait le retrouver dans divers smartphones premium dans les mois à venir.

Le groupe Samsung pourrait être le prochain à rejoindre la tendance pour son modèle haut de gamme Galaxy S24 Ultra dont la présentation officielle pourrait intervenir dès la mois de janvier 2024.

Le Galaxy S24 Ultra passera-t-il au titane ?

La rumeur d'un Galaxy S24 Ultra avec finition titane a déjà émergé précédemment mais elle est de nouveau relancée par le média coréen The Elec en suggérant que cela pourrait devenir une tendance plus générale chez les fabricants.

Rendu supposé du Galaxy S24 Ultra (credit : @OneLeaks / Smartprix)

Le groupe coréen serait dans les dernières étapes de sécurisation des volumes pour se doter de châssis titane pour son prochain modèle phare et travaillerait avec plusieurs fournisseurs chinois et sur son site d'assemblage au Vietnam.

La technique consisterait à déposer un alliage de titane sur un cadre aluminium permettant de rigidifier l'ensemble. Samsung travaillerait depuis deux ans sur le procédé mais ne l'a pas encore fait passer à l'étape industrielle.

Le titane, nouvelle tendance ?

L'apparition du châssis titane sur les iPhone 15 Pro l'incite sans doute à accélérer le développement de cette caractéristique en remplacement du châssis aluminium utilisé jusqu'ici, léger mais déformable.

Le recours au titane reste limité car difficile à façonner en dehors de besoins spécifiques comme ceux du secteur aéronautique. Contrairement aux iPhone 15 Pro qui ont connu une baisse de poids par rapport au châssis en acier inox utilisé sur les générations précédentes, le Galaxy S24 Ultra ne devrait pas être beaucoup plus léger que son précédesseur en passant au titane.

The Elec indique également que le prochain smartphone haut de gamme de Samsung passera à un affichage plan au lieu de l'habituel écran incurvé, avec des tranches droites plus franches, un style plus largement déployé dans l'industrie actuellement.

Dans le même temps, Qualcomm semble avoir confirmé que les Galaxy S24 Ultra de l'ensemble des marchés, même européens, seront dotés de sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3, au lieu de l'Exynos 2400 qui sera proposé sur les Galaxy S24 et S24+.

Il pourrait de nouveau s'agir d'une version spéciale "For Galaxy" avec un CPU et un GPU overclockés par rapport au processeur mobile standard utilisé ailleurs chez la concurrence.