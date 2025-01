L'événement Galaxy Unpacked a été entièrement consacré à la présentation de la série de smartphones Galaxy S25 et à l'implication renforcée de l'intelligence artificielle générative dans leur interface One UI 7 reposant sur Android 15.

Samsung a déroulé le tapis rouge pour dévoiler les modèles Galaxy S25, Galaxy S25+ et le smartphone premium Galaxy S25 Ultra, tous équipés cette année d'une puce Snapdragon 8 Elite fournie par Qualcomm.

Un modèle plus fin mais encore mystérieux

En toute fin de présentation, le fabricant a organisé son moment "one more thing" en évoquant brièvement un quatrième membre inédit : le Galaxy S25 Edge qui correspond au fameux Galaxy S25 Slim évoqué depuis plusieurs mois dans de nombreuses fuites.

Samsung Galaxy S25 Edge (credit : The Verge)

Samsung n'en a pas dit grand-chose, préférant exposer sa plus grande finesse par rapport au reste de la gamme dans un espace dédié ouvert après la présentation officielle.

Le smartphone est plus fin que les Galaxy S25 / S25+ (respectivement 7,3 et 7,7 mm) et devrait se situer aux alentours de 6 mm. On évoque une finesse de 6,4 mm mais Samsung n'a donné aucun détail ni permis de vérifier sur place.

Deux capteurs photo et un lancement plus tardif

Contrairement aux attentes qui rapprochaient sa partie photo de celle du S25 Ultra, le Galaxy S25 Edge semble être doté de deux capteurs photo seulement et réunis dans un bloc photo vertical dépassant de la coque, ce qui n'est pas sans rappeler un certain iPhone 16.

Samsung Galaxy S25 Edge (credit : The Verge)

A l'avant, on trouvera un affichage plan aux angles arrondis et avec poinçon centré, similaire à ce que proposent le Galaxy S25 et le Galaxy S25+ nouvellement annoncés.

En attendant des caractéristiques complètes et un prix, il se dit que le Galaxy S25 Edge serait lancé durant le mois d'avril, une précision en phase avec les attentes autour du mois de mai exprimées précédemment.