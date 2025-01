Il y a eu une tendance du smartphone ultrafin il y a quelques années avant de voir les smartphones reprendre un peu d'embonpoint afin de loger tous les composants nécessaires et une batterie conséquente.

L'évolution du segment des smartphones pliants a relancé la tendance de l'utrafin pour éviter de se retrouver avec des briques lorsqu'ils sont repliées et elle devrait s'étendre aux smartphones standard.

Tandis qu'Apple prépare un iPhone 17 Air ou Slim qui pourrait se retrouver dans une fourchette de 5 à 6 mm d'épaisseur, le groupe Samsung ne sera pas en reste avec un modèle supplémentaire dans sa future gamme Galaxy S25 sous la forme d'un Galaxy S25 Slim que l'on prédit plus fin que les autres.

Galaxy S25 Slim, plus fin que les autres

Il ne sera pas lancé en même temps que les Galaxy S25 / Galaxy S25+ / Galaxy S25 Ultra en janvier mais l'événement Galaxy Unpacked pourrait déjà en dire deux mots avant une arrivée un peu plus tard dans l'année.

Dès à présent, le leaker @OnLeaks s'est associé au site SmartPrix pour en dévoiler le design grâce à des rendus détaillés clarifiant jusqu'à quel point il sera fin. Selon leurs données, son épaisseur sera de 6,4 mm au niveau de la coque et de 8,3 mm au niveau des capteurs photo dépassant légèrement du dos.

A l'heure des smartphones d'environ 8 mm d'épaisseur, le Galaxy S25 Slim aura bien l'atout de la finesse à faire valoir. Il profitera également d'un affichage AMOLED plan de diagonale 6,7 à 6,8 pouces enchâssé dans une coque de 162,8 x 77,6 mm, ce qui le rendra un peu plus étroit et un peu plus court que le Galaxy S25 Ultra.

Une configuration matérielle premium

Les tranches affinées resteront franches et le design général restera celui utilisé par les séries Galaxy S depuis plusieurs années. Ses caractéristiques le rangeront problablement dans la catégorie premium.

On attend en effet un processeur Snapdragon 8 Elite avec 12 Go de RAM tandis que la partie photo embarquera un module principal 200 mégapixels et deux capteurs de 50 mégapixels, l'un pour l'ultra grand angle et l'autre comme téléobjectif avec zomm optique x3,5.

Potentiellement dévoilé au Galaxy Unpacked de janvier, le Galaxy S25 Slim, sous Android 15 et avec surcouche One UI 7.0, ne devrait toutefois pas être commercialisé avant le mois de mai. Cela lui laissera quelques mois d'avance sur l'iPhone 17 Air pour faire apprécier sa finesse.