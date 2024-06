Comme les Galaxy S24, les futurs smartphones Galaxy S25 de Samsung pourraient proposer deux processeurs mobiles distincts sur certains marchés : Exynos 2500 pour les Galaxy S25 et Galaxy S25+ ou Snapdragon 8 Gen 4 pour les Galaxy S25 Ultra.

Toutefois, deux contraintes fortes semblent émerger. D'une part, il se murmure que le tarif du processeur Snapdragon 8 Gen 4 va fortement grimper, de l'ordre de 25 à 30%, à la faveur de son passage à la gravure en 3 nm.

Snapdragon trop cher et Exynos trop rare

D'autre part, les rendements de production du processeur maison Exynos 2500, également gravé en 3 nm chez Samsung Foundry, seraient faibles, au point peut-être de forcer le groupe coréen à revoir sa stratégie.

S'il reste possible que la série Galaxy S25 repasse complètement en Snapdragon (comme la série Galaxy S23), une autre alternative serait à l'étude. La firme coréenne pourrait en effet se tourner vers un autre acteur, MediaTek, dont les puces Dimensity pourraient faire une première arrivée dans les smartphones Galaxy S.

MediaTek, la troisième voie ?

La logique serait alors d'intégrer le futur processeur premium Dimensity 9400, également gravé en 3 nm, si la production de puces Exynos 2500 ne suivait pas. Samsung utilise déjà des SoC Dimensity dans certains produits mais ne les a jamais utilisés pour ses smartphones de référence.

Les tarifs plus bas de MediaTek pourraient alors être un atout. Toutefois, une bascule vers MediaTek relève pour le moment de la spéculation, sans éléments concrets pour la supporter, et le média coréen The Financial News suggère que l'utilisation du processeur Exynos 2500 reste pour l'heure la voie privilégiée.

Pour MediaTek, se retrouver dans les smartphones premium de Samsung serait assurément un joli coup d'éclat et une belle concrétisation de ses efforts de montée en gamme.