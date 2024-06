Le groupe Samsung a proposé durant des années ses smartphones de référence Galaxy S dans une version avec puce Snapdragon pour les USA et la Chine mais avec un processeur Exynos pour les modèles européens.

Un décalage de performances grandissant est apparu entre les deux versions, ce qui a conduit à des corrections. Après une série Galaxy S23 purement en Snapdragon, la gamme Galaxy S24 a fait le choix de proposer les processeurs Exynos 2400 sur les modèles Galaxy S24 et S24+ tandis que le Galaxy S24 Ultra a eu droit au Snapdragon 8 Gen 3.

La puce Exynos 2500 tuée dans l'oeuf ?

Pour la prochaine gamme de smartphones Galaxy S25, Samsung est censé reproduire la même stratégie avec un processeur Exynos 2500 pour les Galaxy S25 et S25+ mais une puce Snapdragon 8 Gen 4 pour le Galaxy S25 UItra.

Sauf que...la fime coréenne connaîtrait des problèmes de production pour son processeur maison gravé en 3 nm. L'analyste Ming-Chi Kuo affirme que les rendements ne sont pas bons et que Samsung risque de manquer de puces Exynos 2500 pour alimenter ses gammes.

Il anticipe que Qualcomm pourrait de fait devenir l'unique fournisseur des processeurs des Galaxy S25 grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 4. Or cette puce premium pourrait coûter 25 à 30% plus cher que précédemment, ce qui risque de faire monter les prix de la prochaine série.

Snapdragon pour toutes les variantes du Galaxy S25 ?

Passer de 40% à 100% de la fourniture des SoC mobiles des Galaxy S25 avec un prix fortement accru aura forcément un effet bénéfique pour les revenus de Qualcomm mais aussi pour le fondeur TSMC dont le procédé N3E de gravure optimisée en 3 nm est utilisé pour produire la puce Snapdragon 8 Gen 4.

Samsung se retrouverait donc une nouvelle fois pris au piège des problématiques de ses techniques de gravure en 3 nm et de ses rendements insuffisants. Le groupe coréen ne dit rien encore de ses projets et il reste à voir si cette prédiction de l'analyste se concrétisera plus tard dans l'année.

Ce serait tout de même un mauvais signal envoyé au marché alors que Samsung rêve de rattraper TSMC pour lui contester la position de plus grand fondeur mondial et mise sur la gravure en 2 nm et en-dessous pour prendre des parts de marché.