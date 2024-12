La série de smartphones Galaxy S25 sera de nouveau lancée très tôt l'an prochain, dès le mois de janvier 2025 à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked qui pourrait aussi livrer les premières informations sur des lunettes connectées.

Le fabricant Samsung renouvellera sa gamme de smartphones de référence en intégrant les derniers processeurs mobiles du moment mais les grandes lignes, tant dans le design que dans les fonctionnalités seront conservées, toujours avec l'apport de l'intelligence artificielle via l'environnement Galaxy AI introduit avec les Galaxy S24.

Quelle influence ces orientations ont-elles sur le prix des smartphones ? Le site WinFuture a trouvé la grille tarifaire a priori prévue sur le marché suédois et qui pourrait être appliquée à toute l'Europe, à moins de changements de dernière minute.

Les prix espérés pour les Galaxy S25

D'après les prix (en couronnes suédoises) attendus sur ce marché, elle s'étagerait de la façon suivante, en fonction de l'espace de stockage embarqué :

Galaxy S25

128 Go : 899 €

256 Go : 959 €

Galaxy S25+

256 Go : 1149 €

512 Go : 1269 €

Galaxy S25 Ultra

256 Go : 1449 €

512 Go : 1569 €

1 To : 1809 €

D'après ces premières données, Samsung ne modifierait donc pas sa grille tarifaire par rapport à la série Galaxy S24 de 2024. Les smartphones Galaxy S25 conserveront les mêmes quantités de stockage mais ils devraient se renforcer du côté de la quantité de RAM pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle.

La série Galaxy S25 pourrait ainsi être dotée de 12 Go de RAM minimum, et jusqu'à 16 Go pour le Galaxy S25 Ultra. Il reste à voir si la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm sera intégrée dans les smartphones au-delà du modèle Ultra ou si la puce Exynos 2500 sera produite en quantités suffisantes pour prendre place dans les Galaxy S25 et S25+.