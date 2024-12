En janvier 2024, le groupe Samsung avait présenté en grande pompe ses smartphones Galaxy S24 durant un événement Galaxy Unpacked qui s'était terminé par un teaser pour la bague connectée Galaxy Ring.

La firme avait ainsi pu tester l'intérêt du public pour le gadget, sachant qu'il n'a ensuite été commercialisé que durant l'été. La même stratégie pourrait être appliquée en 2025 pour un autre gadget.

En janvier prochain, Samsung lancera ses smartphones Galaxy S25..et devrait faire dans le même temps le teasing d'un nouveau gadget qui a commencé de faire parler de lui ces dernières semaines.

Des lunettes connectées chez Samsung ?

Ce gadget, ce serait des lunettes connectées s'apparentant aux Ray-Ban Meta, avec comme elles la présence d'un capteur photo et la possibilité de réagir à des commandes vocales.

Ray-Ban Meta, source d'inspiration ?

Ce projet Samsung XR, au moins sous forme de prototype, exploiterait une puce Snapdragon AR1 et aurait un objectif de production de 500 000 unités. Et comme la Galaxy Ring, sa courte présentation en janvier tiendra plutôt du teasing avant un lancement sur le second semestre de 2025.

Selon Yonhap News, la firme coréenne diffusera des images et quelques informations sur les lunettes connectées en toute fin de l'événement Galaxy Unpacked tout en donnant rendez-vous pour un lancement officiel plus tard dans l'année.

Refaire le coup de la Galaxy Ring

Samsung renouvellerait donc sa stratégie de dévoilement progressif d'un gadget dont il ne sait pas encore s'il rencontrera le succès ou non. Le géant coréen travaillerait avec Google pour la partie software et le recours à l'IA Google Gemini qui servirait d'assistant à qui l'on pourra tout demander.

Les lunettes connectées Samsung XR auraient aussi des fonctionnalités de reconnaissance de gestuelles et pourront éventuelllement servir de support pour du paiement en ligne.

On devrait en savoir plus d'ici quelques semaines et la question du prix sera sans doute un élément stratégique pour le succès de ce nouveau gadget. Les lunettes Ray-Ban Meta débutent à 329 €, ce qui représente déjà une somme pour un gadget dont l'intérêt reste à démontrer et qui n'est pas sans poser des questions concernant le respect de la vie privée.