Dans la série Galaxy S25 attendue en début d'année prochaine, le Galaxy S25 Ultra jouera toujours dans la cour de smartphones premium et offrira un certain nombre de nouveautés qui apporteront un peu plus qu'une simple évolution annuelle.

On évoque un design moins anguleux et plus ergonomique avec des coins moins carrés et/ou des tranches plus arrondies facilitant la prise en main, la présence d'un SoC Snapdragon 8 Gen 4 gravé en 3 nm et une partie photo revisitée mais comptant toujours un module photo de 200 mégapixels.

Encore plus de RAM dans le Galaxy S25 Ultra

Il embarquera également une nouvelle surcouche One UI 7.0 dont le détail des nouveautés a commencé à circuler sur le Web. Mais un autre aspect pourrait être amélioré, selon le leaker IceUniverse.

Ce dernier indique en effet que le Galaxy S25 Ultra pourra grimper jusqu'à 16 Go de RAM au lieu de 12 Go maximum sur le Galaxy S24 Ultra actuel. Cette progression pourrait en outre s'accompagner d'une migration vers de la RAM LPDDR6 (au lieu de LPDDR5X) offrant de meilleures performances et une consommation d'énergie plus faible.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le site SamMobile rappelle que Samsung avait déjà proposé l'option 16 Go sur d'anciens modèles comme les Galaxy S20 Ultra et S21 Ultra avant de ramener la configuration à 12 Go maximum sur les générations suivantes.

Un changement dicté par l'essor de Galaxy AI ?

Ce revirement est sans doute causé par les besoins de mémoire vive pour donner son plein potentiel à l'intelligence artificielle générative Galaxy AI que Samsung a commencé à déployer sur ses appareils mobiles depuis la série Galaxy S24 en début d'année.

Cela permettra également d'ouvrir plus d'applications simultanément et de faire du Galaxy S25 Ultra un smartphone très à l'aise dans le multitâche et la productivité autant que pour les jeux, surtout si la nouvelle puce de Qualcomm continue de progresser sur les fonctionnalités gaming complexes.

La série Galaxy S25 de Samsung pourrait de nouveau être lancée dès le mois de janvier 2025 et elle profitera d'Android 15 avec la surcouche One UI 7.0 avec un environnement Galaxy AI enrichi.