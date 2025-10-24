Plusieurs sources concordantes indiquent que Samsung aurait repoussé le lancement de sa série Galaxy S26. Attendu initialement en janvier 2026, le fleuron de la marque pourrait n'être dévoilé qu'en février, voire en mars, en raison de changements stratégiques de dernière minute concernant sa gamme et de défis techniques liés à son nouveau processeur.

Depuis plusieurs années, Samsung avait pris l'habitude de dégainer ses fleurons de la gamme Galaxy S dès le mois de janvier, s'assurant ainsi une longueur d'avance sur le calendrier des sorties annuelles.

Cette stratégie, initiée avec le Galaxy S21, permettait à la marque d'occuper le terrain médiatique bien avant ses concurrents. Mais les rouages bien huilés de ce calendrier semblent aujourd'hui gripper, et de multiples rapports pointent vers un décalage significatif pour la série S26.

Un changement de cap qui coûte du temps ?

La principale raison de ce retard serait un changement de cap majeur dans la composition de la gamme. Après des ventes jugées décevantes pour le Galaxy s25 Edge, Samsung aurait pris la décision tardive d'annuler son successeur, le Galaxy S26 Edge. Un rétropédalage qui bouscule l'agenda.

Pour ne pas se contenter d'un duo S26 et S26 Ultra, la firme aurait décidé de réintégrer un modèle Plus. Le développement de ce nouveau Galaxy S26+, non prévu initialement, exigerait plusieurs semaines de travail supplémentaires, repoussant ainsi l'ensemble du planning de production.

La mise en fabrication en série de l'Ultra débuterait en décembre, mais celle des S26 et S26+ ne commencerait qu'en janvier, rendant une annonce ce même mois matériellement impossible.

L'équation complexe du processeur Exynos 2600

Au-delà de ces ajustements de gamme, un autre défi technique de taille pourrait expliquer ce délai : l'intégration du nouveau processeur maison. Samsung mise en effet beaucoup sur son Exynos 2600, une puce dont les performances s'annoncent prometteuses, notamment grâce à une lithogravure en 2 nm.

Après des années de critiques, la marque semble déterminée à équiper une grande partie de ses modèles avec sa propre solution, y compris le très attendu S26 Ultra dans certaines régions.

Bien que les premiers retours sur les taux de rendement de la production soient positifs, l'optimisation matérielle et logicielle d'un nouveau SoC est un processus long et complexe. Assurer une intégration parfaite et une production en volume suffisant pour un lancement mondial demande du temps, que Samsung semble désormais s'octroyer.

Quelles conséquences pour le calendrier de Samsung ?

Ce report, qui pourrait atteindre deux mois, risque de provoquer un effet domino sur le reste de l'écosystème Samsung. En perdant son créneau de début d'année, l'entreprise laisse le champ libre à d'autres acteurs et pourrait voir le calendrier de ses autres lancements, notamment celui des Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8, également décalé plus tard dans l'année.

Pour les consommateurs, cela signifie non seulement de la patience, mais aussi une potentielle incidence sur la valeur de reprise de leurs anciens appareils. Si la gamme finale semble désormais fixée sur un trio classique (S26, S26+ et S26 Ultra), le silence officiel de Samsung laisse planer le doute.