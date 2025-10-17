Le secret était bien gardé, mais il n'aura pas résisté à la chaîne de production. Une première photo du très attendu Samsung Galaxy S26 Ultra vient de faire surface sur la toile, partagée par le leaker Tarun Vats.

Le cliché, qui proviendrait d'un fabricant d'accessoires, confirme un virage esthétique majeur pour le futur fleuron de la marque coréenne, notamment au niveau de son bloc photo. Fini les capteurs séparés, place à un îlot qui ne manquera pas de faire parler.

Quels sont les changements de design majeurs ?

Le changement le plus visible concerne le design du module photo. Fini les optiques "flottantes" qui signaient l'identité de la gamme Ultra depuis plusieurs générations. Samsung opterait pour un îlot rectangulaire proéminent regroupant les trois capteurs principaux, un peu à la manière de ce que la marque a déjà testé sur sa gamme Galaxy A. Le téléobjectif et le capteur laser resteraient indépendants, mais tout de même surélevés.





Autre évolution notable, le châssis, bien que plus épais au niveau de l'appareil photo, serait globalement plus fin que celui du S25 Ultra (7,8 mm contre 8,2 mm). Les angles de l'appareil seraient également plus arrondis, poursuivant la transition amorcée avec le S25 et abandonnant définitivement les formes très anguleuses héritées des Galaxy Note.

Samsung copie-t-il vraiment Apple ?

La question brûle les lèvres de nombreux observateurs : Samsung est-il en train de copier son éternel rival, Apple ? Les angles plus doux et le bloc photo rectangulaire rappellent inévitablement l'esthétique des derniers iPhone. La polémique a même été alimentée par une fausse image, générée par une IA, montrant un S26 Ultra dans le coloris "Orange Cosmique" de l'iPhone 17 Pro.





Si la tentation du raccourci est grande, il s'agit plus probablement d'une convergence des designs. Les contraintes techniques, comme la nécessité de loger des capteurs photo toujours plus grands, poussent les constructeurs vers des solutions similaires. Les bords plus doux, quant à eux, répondent à une demande d'amélioration de l'ergonomie. Il ne s'agit donc pas tant d'une copie que d'une adaptation aux tendances et aux impératifs du marché.

Quelles autres nouveautés techniques sont attendues ?

Cette cure d'amincissement ne se ferait pas au détriment de la batterie, qui conserverait une capacité de 5000 mAh, identique à celle du S25 Ultra. Pour compenser, Samsung améliorerait la charge rapide, qui passerait de 45W à 60W, un progrès bienvenu pour refaire le plein plus vite.





Pour le reste, il faudra patienter jusqu'à la présentation officielle, attendue comme chaque année en janvier. Le Galaxy S26 Ultra devrait être accompagné des Galaxy S26 Pro et S26 Plus, et embarquer les nouvelles puces Exynos 2600 et Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Galaxy S26 Ultra sera-t-il vraiment orange ?

Non, l'image qui a circulé était une fausse image générée par une intelligence artificielle. Cependant, cela ne veut pas dire qu'une couleur orangée est exclue. Samsung pourrait tout à fait proposer une telle teinte, mais différente de celle d'Apple, comme il l'a déjà fait par le passé avec des coloris rouges ou cuivrés.

Cette fuite est-elle fiable ?

Les fuites provenant des fabricants d'accessoires sont généralement très fiables. Ces entreprises reçoivent les dimensions et les schémas des futurs appareils plusieurs mois à l'avance pour pouvoir concevoir leurs coques et protections. Il est donc très probable que le design final soit très proche de ce que l'on voit sur cette image.

Quand le Samsung Galaxy S26 sera-t-il annoncé ?

Samsung a l'habitude de présenter sa nouvelle gamme de Galaxy S au tout début de l'année. On peut donc s'attendre à un événement Galaxy Unpacked en janvier 2026 pour une commercialisation dans la foulée.