Le calendrier des lancements technologiques est un secret de polichinelle, et la série Galaxy S de Samsung ne fait pas exception. Alors que la présentation est attendue pour le mois de février, les fuites s'intensifient et permettent aujourd'hui de se faire une idée très précise du modèle le plus attendu de la gamme.

Des rendus officiels et des spécifications confirmées pour le Galaxy S26 Ultra ont fait surface.

Un design qui affine la formule

Les nouveaux rendus confirment une orientation de design déjà esquissée par de précédentes fuites. Le Galaxy S26 Ultra opte pour un écran plat, abandonnant les bords incurvés.

Cette dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces offrira une définition QHD+ et un poinçon centré pour la caméra selfie. Les bordures semblent minimales et uniformes, renforçant l'impression d'immersion.

Le Galaxy S26 Ultra se dotera pour la première fois d'un filtre Privacy Display empêchant les regards indiscrets.

Credit : Android Headlines

L'un des changements les plus visibles se situe au dos de l'appareil. Les trois capteurs photo principaux sont logés dans un îlot proéminent qui dépasse de la surface, un choix qui garantit une certaine instabilité lorsque le téléphone est posé à plat.

La couleur mise en avant est un Cobalt Violet, bien que d'autres teintes comme le noir ou le blanc soient également prévues. Le stylet S Pen, accessoire emblématique de la gamme Ultra, est bien sûr de la partie, mais il pourrait être systématiquement noir, quelle que soit la couleur du smartphone.

Quelles sont les spécifications attendues ?

Sous le capot, Samsung ne fait pas dans la demi-mesure. Le smartphone sera animé par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, la puce la plus puissante du moment pour l'écosystème Android.

Cette puissance sera soutenue par une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge filaire de 60W et le partage d'énergie sans fil.

Credit : Android Headlines

Côté logiciel, l'appareil tournera sous Android 16 avec la surcouche maison One UI 8.5. Pour les dimensions, les fuites évoquent des mesures de 163,6 x 78,1 x 7,9 mm pour un poids de 214 grammes, des mensurations très proches de son prédécesseur. Une option de stockage de 256 Go est également confirmée.

La photographie, toujours au centre des attentions

La photographie reste le principal champ de bataille des smartphones haut de gamme. Le S26 Ultra ne dérogera pas à la règle avec un module photo très ambitieux. Le capteur principal serait un modèle ISOCELL HP2 de 200 mégapixels, doté d'une ouverture f/1.4 prometteuse pour les clichés en basse lumière.

Il serait accompagné d'un ultra grand-angle de 50 Mpx, d'un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x, et d'un second téléobjectif périscopique de 50 Mpx offrant un zoom optique 5x.

À l'avant, la caméra selfie se contenterait d'un capteur de 12 Mpx. Cette configuration vise à offrir une polyvalence maximale, de la photo de paysage au portrait zoomé. Le lancement officiel viendra confirmer si ces promesses techniques se traduisent par une expérience photographique à la hauteur des attentes.