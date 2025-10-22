Après des années à réserver la meilleure puce Snapdragon aux modèles Ultra, Samsung serait prêt à faire confiance à son propre silicium pour l'intégralité de sa future gamme Galaxy S26.

Selon des rapports insistants venus de Corée du Sud, le prochain processeur maison, l'Exynos 2600, serait si performant qu'il n'aurait plus à rougir face à la concurrence.

Pourquoi Samsung changerait-il de stratégie pour son modèle Ultra ?

La décision marquerait une rupture. Depuis le Galaxy S22, Samsung avait pris l'habitude de segmenter sa gamme, réservant la puce Snapdragon de Qualcomm à son fleuron, le Galaxy S Ultra, tout du moins dans la plupart des régions.

Ce choix stratégique pour le modèle le plus vendu de la série témoigne d'une confiance retrouvée dans ses propres capacités, après des années où les puces Exynos ont souffert d'une réputation de "processeurs de seconde zone", moins performants et plus énergivores.

[Exclusive] Galaxy S26 confirmed to feature ‘Exynos 2600’—six times faster than Apple’s chip



The upcoming Galaxy S26 series, set for release early next year, will be equipped with Samsung’s in-house application processor (AP), the Exynos 2600. It is reported that not only the… pic.twitter.com/kGk9277Xs1 — Jukan (@Jukanlosreve) October 20, 2025





Cette confiance s'appuie sur des chiffres internes qui, s'ils se confirment, sont tout simplement spectaculaires. L'Exynos 2600 serait plus puissant que ses deux rivaux directs sur tous les fronts.

Quelles sont les innovations techniques de l'Exynos 2600 ?

Pour atteindre un tel niveau de performance, Samsung aurait entièrement revu sa copie. Le nouvel Exynos 2600, qui entrerait en production de masse dès novembre, serait gravé en 2 nanomètres, un nouveau procédé de pointe de la marque. Mais la véritable innovation serait architecturale : pour la première fois, le modem 5G serait séparé du processeur principal (AP).





Cette séparation, qui va à l'encontre de la tendance du "tout-en-un" (SoC), libérerait un espace précieux sur la puce, permettant à Samsung d'agrandir et de muscler les parties dédiées au calcul (CPU) et aux graphismes (GPU). Le résultat serait une puissance brute accrue et une meilleure efficacité énergétique.

Tous les pays auront-ils droit à la même puce ?

A priori, non. Malgré ce regain de confiance, Samsung devrait conserver une stratégie à géographie variable. Si l'Exynos 2600 équiperait bien le S26 Ultra en Europe, d'autres marchés clés comme les États-Unis, la Chine et le Japon continueraient de bénéficier du Snapdragon 8 Elite Gen 5.





Ce choix s'explique par des raisons de compatibilité avec certains réseaux mobiles spécifiques et par des accords commerciaux de longue date avec les opérateurs locaux. Reste la grande question : pour la première fois depuis des années, les utilisateurs européens auront-ils enfin droit à une version non pas équivalente, mais supérieure ? Si les promesses sont tenues, la réponse pourrait être oui.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira la gamme Samsung Galaxy S26 ?

Samsung n'a pas encore annoncé de date officielle. Cependant, en se basant sur le calendrier habituel de la marque, la présentation de la série Galaxy S26 est attendue pour le premier trimestre 2026, probablement en janvier ou février.

Qu'est-ce qu'une puce NPU et pourquoi est-elle si importante ?

Le NPU (Neural Processing Unit) est la partie du processeur dédiée aux calculs liés à l'intelligence artificielle. Avec la montée en puissance des fonctionnalités d'IA dans les smartphones (retouche photo, assistants vocaux, traduction...), la performance du NPU est devenue un argument de vente majeur. Un NPU six fois plus rapide, comme l'annonce la rumeur pour l'Exynos 2600, permettrait de réaliser ces tâches beaucoup plus vite et avec une meilleure efficacité énergétique.

Les puces Exynos précédentes étaient-elles vraiment moins bonnes que les Snapdragon ?

Historiquement, oui. Sur de nombreuses générations de Galaxy S, les versions européennes équipées de puces Exynos ont souvent montré des performances légèrement inférieures, une autonomie moindre et une tendance à la surchauffe par rapport à leurs homologues américaines équipées de puces Snapdragon. C'est cette réputation que Samsung espère enfin briser avec l'Exynos 2600.