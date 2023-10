Les ventes de smartphones tendent à se tasser ces dernières années et 2023 restera une année tendue. En dehors du segment premium qui résiste, il est devenu plus difficile de vendre de grands volumes de smartphones d'entrée et de milieu de gamme.

Les fabricants de smartphones peuvent être tentés de chercher des leviers de croissance ailleurs et l'une des activités porteuses reste le jeu mobile. Pour relancer les ventes de ses appareils mobiles Galaxy, le groupe Samsung pourrait être tenté de se lancer dans l'aventure du cloud gaming.

C'est du moins ce que laisse entendre la presse coréenne en y voyant un frein contre la baisse des ventes des smartphones Galaxy. Le service de cloud gaming de Samsung serait déjà testé en version beta en Amérique du Nord avec une annonce possible lors de la Samsung Developer Conference qui se tiendra le 5 octobre 2023.

Trouver de nouveaux revenus dans un marché en crise

Selon les premières indications encore officieuses, il s'agira d'une plateforme intégrée au Samsung Game Launcher de OneUI mais indépendante du Google Play Store et qui ne sera pas soumis à la commission de 30% réclamée généralement par les portails de téléchargement d'applications mobiles.

Gaming Hub sur les téléviseurs Samsung, un précurseur au cloud gaming mobile ?

La difficulté sera sans doute de parvenir à attirer les développeurs capables d'y apporter des titres attractifs et des négociations sont en cours avec les éditeurs. Seuls les smartphones Galaxy premium seraient concernés dans un premier temps avec la volonté de tirer parti de leurs capacités graphiques supérieures pour faire tourner des jeux exigeants.

La présentation des iPhone 15 Pro, avec leur GPU capable d'accélération matérielle du raytracing et censé pouvoir faire tourner des jeux AAA souligne vraisemblablement une tendance plus large dans l'industrie mobile où le smartphone peut véritablement devenir une console de jeu en soi, avec la puissance et les connectiques adaptées.

La promesse alléchante du cloud gaming

En proposant du cloud gaming, Samsung mettrait en avant pour les développeurs des avantages en terme d'accès direct aux jeux, sans installation et sans passage par un portail, à partir d'un clic sur une publicité.

Le revers de cette approche porte surtout sur la nécessité de disposer d'une bonne connexion internet afin d'avoir une bonne expérience de jeu. En ciblant ses smartphones les plus hauts en gamme et souvent associés à des forfaits confortables ou en association avec une connexion domestique puissante, Samsung peut espérer éviter les critiques de la qualité de service.

Pouvoir accéder à des jeux mobiles de qualité sans installation et en quelques secondes pourrait ouvrir de nouvelles portes. A ce titre, Samsung a déjà tenté avec son Gaming Hub quelques expériences de service de cloud gaming sur ses téléviseurs connectés.