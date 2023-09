Le marché des smartphones vit ses pires moments depuis 10 ans avec une baisse des ventes toujours très marquée en 2023 et qui touche surtout le monde des smartphones Android, tandis que les iPhone d'Apple se maintiennent peu ou prou au fil des trimestres grâce à leur positionnement haut de gamme, seul segment relativement épargné.

Selon TrendForce, le marché des smartphones a connu un recul de 13,3% au premier semestre, compatibilisant 522 millions de smartphones écoulés, une valeur qui ramène une décennie en arrière.

Pendant que le Top 5 mondial évolue à sa base avec l'entrée du groupe Transsion (marques Tecno, Infinix et Itel, peu connues en Europe) à la cinquième place, en remplacement de Vivo, les analystes se posent dès à présent la question d'un changement de leadership cette année.

Apple peut-elle prendre la couronne des smartphones à Samsung ?

Depuis de nombreuses années, Samsung est à la tête des ventes de smartphones mais son avance en terme de volumes s'est amenuisée au fil du temps. La crise actuelle des smartphones taille sévèrement dans ses volumes de smartphones d'entrée et de milieu de gamme tandis que les smartphones pliants annoncés en juillet ne compteront que pour quelques millions d'unités supplémentaires.

Ce contexte permet à Apple, numéro deux mondial, de se rapprocher petit à petit de Samsung. Jusqu'à dépasser le géant coréen sur l'ensemble de l'année 2023 et non plus seulement ponctuellement certains trimestres ?

La question est en train de se poser et dépendra du succès de la future gamme iPhone 15 qui sera dévoilée dans quelques jours. Apple a connu un deuxième trimestre faible avec seulement 42 millions d'iPhone écoulés mais c'est une situation habituelle, les consommateurs attendant l'arrivée des nouveaux modèles.

Il reste à voir si les soucis de production un temps évoqué pour les modèles Pro ne limiteront pas les ventes de modèles premium, alors que tout porte à croire que l'iPhone 15 Pro Max pourrait représenter le gros des ventes jusqu'à la fin de l'année.

En restant sur le segment haut de gamme, Apple est moins affectée par la baisse des ventes de smartphones et TrendForce suggère que les projections de production annuelles de smartphones sont cette année similaires à celles de Samsung.

Un marché mondial toujours très compliqué

De belles ventes dans la gamme iPhone 15 sur la fin du troisième trimestre et durant le quatrième pourraient donc faire d'Apple le nouveau leader du marché des smartphones sur l'année 2023. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Il faudra aussi compter sur Xiaomi qui a enfin connu un rebond de ses ventes au deuxième trimestre de l'année mais se voit talonné par Oppo qui connaît également une belle progression malgré son retrait apparent d'Europe.

En attendant de voir si la prédiction se confirme, les ventes de smartphones au second semestre devraient rester faibles, faute de rebond de la demande en Chine, Europe et Etats-Unis. La situation devrait s'améliorer légèrement en 2024, avec une croissance tout de même bien faible de seulement 2 ou 3% de la production des appareils mobiles.