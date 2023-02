Le lancement de smartphones de référence est toujours un événement pour les marques qui peuvent faire la démonstration de leur savoir-faire technique et des petits et grands détails qui les distinguent de la concurrence.

Souvent, la partie logicielle est mise en avant mais pas la capacité à la faire évoluer au fil du temps. La mise à jour des smartphones Android reste un sujet délicat, même si plusieurs fabricants commencent à renforcer leur politique de suivi.

Ce n'est pas qu'une question de coquetterie ou d'esthétique puisque les mises à jour majeures introduisent de nouvelles fonctionnalités souvent axées sur la sécurité pour protéger les données personnelles de nouveaux types d'attaques ou apportent des innovations améliorant le fonctionnement et préservant l'autonomie des appareils mobiles.

Samsung s'engage sur un temps long

Le groupe Samsung fait figure de bon élève en promettant quatre ans de mises à jour Android et deux années supplémentaires de correctifs de sécurité. La série de smartphones Galaxy S23 tout juste annoncée et disponible en précommande profite de ce dispositif, ce qui lui assure de profiter des dernières avancées de l'OS mobile pour plusieurs années.

Cela peut constituer un argument de vente pour qui souhaite acheter un smartphone pour le garder durant plusieurs années, mais aussi un argument de revente (occasion, reconditionné) en donnant la possibilité à un acheteur de seconde main de profiter d'un appareil mobile qui restera à jour plusieurs années après son lancement.

Avec Android 13 et la surcouche One UI 5.1 à bord, les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra peuvent espérer obtenir des mises à jour majeures jusqu'à Android 17 en 2026, et continuer de bénéficier de correctifs de sécurité jusqu'en 2028.

Mieux que Google

Peu de fabricants peuvent se permettre un tel suivi et beaucoup n'assurent encore qu'une mise à jour majeure sur les smartphones premium et aucune sur les appareils mobiles de milieu de gamme.

Cette situation a commencé à évoluer, plusieurs acteurs souvent critiqués pour leur manque d'engagement sur ce point, ont commencé à proposer jusqu'à trois années de mise à jour majeures d'Android sur leurs modèles les plus emblématiques.

Samsung reste pour l'heure l'un des plus impliqués, au moins pour les séries Galaxy S et Galaxy Z, et s'offre même le luxe de faire mieux que Google, éditeur d'Android, et ses smartphones Pixel, comme les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui n'offrent que trois années de suivi.