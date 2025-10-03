Le groupe Samsung s'apprête à lever le voile sur son premier smartphone pliant à trois volets, potentiellement nommé Galaxy TriFold. L'appareil devrait être présenté lors du sommet de l'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) fin octobre en Corée du Sud.

Ce lancement intervient alors que les ventes du Galaxy Z Fold7 dépassent les attentes, posant la question d'une commercialisation mondiale pour cette nouvelle technologie.

L'attente autour du smartphone pliant à trois volets de Samsung, objet de rumeurs régulières depuis plusieurs trimestres, touche à sa fin. Selon plusieurs sources concordantes de l'industrie, le constructeur prévoit de présenter son nouvel appareil, une évolution majeure de sa gamme Galaxy Fold, lors d'un événement international de premier plan.

Ce mouvement stratégique intervient dans un contexte de forte concurrence et de succès commercial pour ses modèles actuels, et alors que Huawei a lancé une nouvelle versions de son propre modèle sous la forme du Huawei Mate XTs, toujours réservé au marché chinois.

Un calendrier qui se précise au sommet de l'APEC

Le lieu et la date semblent désormais fixés. Le nouvel appareil, qui pourrait porter le nom de Galaxy Z TriFold, devrait faire sa première apparition publique lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). L'événement se tiendra dans la ville de Gyeongju, en Corée du Sud, les 31 octobre et 1er novembre prochains.

Concept de smartphone Samsung se pliant en trois

Samsung profiterait d'un espace d'exposition en marge du sommet pour exposer cette innovation technologique. Cette vitrine prestigieuse suggère une annonce officielle qui pourrait suivre dès le mois de novembre, du moins pour le marché local.

Une production limitée et un lancement mondial incertain

Malgré l'enthousiasme, la prudence reste de mise quant à la disponibilité de l'appareil. Les premières informations évoquent une production initiale très limitée, de l'ordre de 50 000 unités seulement. C'est un volume bien inférieur à celui des lancements habituels de la marque, même pour ses modèles pliants.

Il s'agira toutefois d'un modèle d'exception, dont le prix devrait se situer au-delà des 2500 € et qui n'a pas forcément vocation à être déployé massivement. Il jouera plutôt le rôle de vitrine technologique, tout comme le modèle de Huawei.

Samsung n'a pas encore confirmé si ce smartphone franchira les frontières de la Corée du Sud et de la Chine. L'expérience du Galaxy Z Fold SE, réservé à ces deux marchés, pourrait servir de précédent.

Le succès du Z Fold 7 va-t-il changer la donne ?

Le contexte commercial pourrait toutefois pousser Samsung à revoir ses plans. Le récent Galaxy Z Fold7 enregistre de belles performances de vente, dépassant de 50% celles de son prédécesseur. Fait notable, près de 30% des acheteurs proviennent des modèles Galaxy S Ultra, ce qui démontre un appétit certain pour les grands écrans et les formats innovants.

Ces chiffres de vente robustes pourraient bien convaincre le fabricant de tenter une commercialisation plus large, notamment en Amérique du Nord. La principale inconnue reste le prix qui s'annonce exorbitant, potentiellement autour des 3 000 dollars. L'avenir de la stratégie pliable de Samsung devrait s'éclaircir très prochainement.