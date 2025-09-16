On commence avec la Samsung Galaxy Watch 7.

Elle intègre Galaxy AI, qui enrichit le suivi du bien-être et de la forme grâce à des analyses intelligentes comme le Score d’énergie, des conseils personnalisés et des réponses contextualisées à vos messages.

Son nouveau capteur BioActive à 13 LED permet une mesure encore plus précise de la fréquence cardiaque, du sommeil et des entraînements, tandis que le GPS double fréquence assure une géolocalisation fiable, même en milieu urbain dense.

Équipée d’un processeur 3 nm ultra-puissant, la montre offre une navigation fluide et une autonomie optimisée pour vous accompagner au quotidien.

La Galaxy Watch7 devient un véritable coach au poignet : suivi du sommeil, composition corporelle, suivi du cycle, entraînements personnalisés, rappels de médicaments et même détection de chutes.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch 7 à 136,11 € grâce au code FRFS13 en couleur crème 40 mm, ou à 153,05 € en vert 44 mm ou argent 44 mm avec le code FRFS20 sur AliExpress (expédition gratuite depuis l'Espagne).



Sont également disponibles :

