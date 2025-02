Leader du streaming musical avec 675 millions d'utilisateurs actifs par mois (+12 % sur un an) et 236 millions d'abonnés payants (+11 %) fin 2024, Spotify vient pour la première fois de dégager un bénéfice net sur une année entière.

Selon Bloomberg, Spotify prépare une nouvelle offre haut de gamme baptisée Music Pro et dont le lancement devrait intervenir dans le courant de cette année. Il serait effectué par étapes via l'ajout progressif d'outils et de fonctionnalités.

Pour le public audiophile de Spotify

L'abonnement Music Pro de Spotify s'adresserait aux « super-fans » du service de streaming de musique et plateforme audio. Il aurait pour pierre angulaire une qualité audio améliorée pour répondre à la demande des audiophiles.

Un abonnement ultra premium de Spotify a déjà fait l'objet de diverses rumeurs. Cofondateur et patron du groupe suédois, Daniel Ek avait lui-même évoqué une sorte de version de luxe de Spotify, en particulier pour les plus grands mélomanes.

Pour la qualité audio, des éléments extraits de l'application Spotify sur ordinateur avaient révélé un bitrate pouvant atteindre 2 117 kbit/s et un format audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) jusqu'à 24 bits à 44,1 kHz. Une opportunité pour Spotify serait ainsi de combler son retard en matière d'audio lossless.

Des fonctionnalités inédites pour les fans

Outre l'amélioration de la qualité audio, l'abonnement Music Pro de Spotify intégrerait une panoplie de nouveautés exclusives. Parmi celles-ci, la possibilité de mixer plusieurs morceaux de différents artistes entre eux, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle.

Music Pro permettrait également de bénéficier d'une expérience davantage personnalisée grâce à des recommandations améliorées, ainsi que d'un accès anticipé à des concerts (prévente, meilleures places, offres dédiées).

Un prix qui pourrait diviser

L'abonnement Music Pro de Spotify coûterait jusqu'à 5,99 dollars par mois en supplément de l'offre standard et pour un tarif qui serait variable selon les pays. Le Financial Times corrobore les indiscrétions de Bloomberg avec un surcoût de 6 $ et un total de 18 $ par mois aux États-Unis.

Si aux États-Unis le forfait Spotify Premium (Personnel) est à 11,99 $ par mois, ce même forfait est à 11,12 € par mois en France. Le tarif français est le plus cher dans l'Union européenne, au jeu de la répercussion de la taxe française sur le streaming de musique.

Une stratégie de diversification assumée

Spotify est en quête de nouvelles sources de revenus. Après avoir notamment introduit les livres audio, la plateforme pourrait miser sur des offres premium ciblées et Music Pro en serait un exemple.

Reste à savoir si les super-fans seront séduits. L'industrie de la musique pousse en tout cas en ce sens.