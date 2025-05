Présenté en décembre dernier, le Projet Moohan est le premier casque de réalité mixte conçu par Samsung compatible avec le nouvel environnement Android XR qui doit rendre toujours plus réelle la réalité virtuelle ou augmentée étalée devant nos yeux.

Le géant coréen sera donc peut-être l'un des premiers à pouvoir proposer un casque Samsung XR exploitant les possibilités de cette plate-forme qui doit permettre d'adapter facilement la réalité étendue à des applications standard qui pourront fonctionner sur des casques XR et des lunettes connectées tout en supportant de nombreux modes d'interaction : voix, regard, gestes, etc...et le support de l'IA Gemini de Google.

La puce du Samsung XR se confirme

Le casque Samsung XR sera à l'avant-poste de ces évolutions sous la forme d'un masque (les lunettes connectées, ce sera pour plus tard) rappelant le casque Apple Vision Pro et doté comme lui d'affichages haute résolution et de capteurs et caméras pour appréhender l'environnement immédiat et les gestes de l'utilisateur.

Les caractéristiques précises du gadget ne sont pas vraiment connues mais un coin du voile vient d'être levé avec une apparition sur le benchmark Geekbench qui permet de confirmer son processeur.

Selon les données recueillies, le casque Samsung XR embarquerait donc une puce Snapdragon XR2+ Gen 2, variante du Snapdragon XR2 Gen 2 présent dans les casque Meta Quest 3 et Meta Quest 3S.

Ces SoC sont spécialement conçus pour être embarqués dans des casques de réalité mixte et comportent les unités de calcul, les modules de communication et les centrales de capteurs nécessaires à ce type de produit.

Un cran au-dessus de la puce des Meta Quest 3 / 3S

La plate-forme propose un CPU de 6 coeurs et un GPU Adreno 740 tel qu'on pouvait le trouver à bord du processeur pour smartphones Snapdragon 8 Gen 2 il y a trois ans.

Globalement, le Snapdragon XR2+ Gen 2 devrait apporter de 15 à 20% de performances CPU et GPU en plus par rapport à la puce utilisée par Meta dans ses derniers casque Quest, avec la possibilité de supporter des résolutions d'écran supérieures pour une immersion améliorée.

Toujours selon Geekbench, le prototype testé était équipé de 16 Go de RAM et le système embarqué est présenté comme étant Android 14, sur lequel repose vraisemblablement l'environnement Android XR.

Ce dernier ayant été présenté en détail lors de l'événement Google I/O 2025, le casque Samsung XR pourrait finir par montrer le bout de son museau durant le second semestre, même si tous les regards se portent déjà vers des lunettes connectées sous Android XR que certains fabricants ont déjà commencé à montrer sous forme de concept.

Quant au prix, il ne sera peut-être pas à la hauteur des 4000 € demandés en leur temps pour l'Apple Vision Pro mais il devrait rester conséquent pour cette première génération de produit.