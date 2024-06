Cette année, Samsung devrait lancer une montre connectée plus abordable en plus de la gamme Galaxy Watch 7 et reprendre le schéma des appareils mobiles Fan Edition (FE), ce qui va lui permettre de proposer un modèle en ouverture de gamme tout en couvrant aussi le segment haut de gamme avec une montre Galaxy Watch 7 Ultra.

La montre Galaxy Watch FE sera pour la première fois lancée cette année tout ou presque est déjà connu sur le produit, du design aux caractéristiques, après diverses fuites.

La Galaxy Watch4 reprend vie

Le smartwatch sera essentiellement une révision de la Galaxy Watch4 de 2021 avec Wear OS à bord et tout le nécessaire pour le suivi quotidien de l'activité et du sport.

Elle présentera un boîtier circulaire avec un écran rond de 1,2 pouce en résolution 396 x 396 pixels et un processeur Exynos W920 dual core associé à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Les séries Fan Edition permettent de relancer des appareils mobiles en réexploitant les composants et en économisant sur la R&D pour proposer des équipements à tarif abordable plusieurs trimestres ou années après les modèles originaux.

Lancement fin juin, disponible début juillet

Le prix potentiel était estimé autour de 200 euros et une apparition de la montre Galaxy Watch FE sur le site Amazon confirme un tarif de 199 € pour la version avec boîtier 40 mm. Il reste à voir si elle sera également proposée en 44 mm, ce qui n'apparaît pas sur la page Web diffusée en avance.

Credit : YTechB

Une date de lancement est aussi visible : la Galaxy Watch FE serait lancée le 24 juin prochain, avec une commercialisation début juillet, soit un peu avant l'événement Galaxy Unpacked du 10 juillet à Paris qui lèvera le voile sur la série Galaxy Watch 7 aux côtés des smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6.