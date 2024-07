Le groupe Samsung a avancé cette année son événement Galaxy Unpacked pour le faire coïncider avec les Jeux Olympiques 2024 de Paris et en mettant le paquet sur les annonces.

Outre gamme de smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, la firme coréenne lance de multiples accessoires de type wearables pour les oreilles, les doigts et les poignets.

Les nouveaux wearables annoncés au Galaxy Unpacked :

Galaxy Ring, Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra

Dans la masse des annonces, on trouvera une nouveauté avec la montre connectée Galaxy Watch Ultra qui accompagne le lancement de la série Galaxy Watch7. La smartwatch joue sur son côté premium et marche sur les terres de l'Apple Watch Ultra en proposant un produit plutôt complet.

Une montre connectée complète et robuste

La première chose qui saute aux yeux est son design spécifique avec un boîtier en titane carré aux angles arrondis supportant un écran AMOLED circulaire, mais aussi un troisième bouton central sur le côté, absent des Galaxy Watch habituelles.

C'est un bouton d'accès rapide aux fonctions préférées qui peut se doubler d'un système d'urgence. La montre offre en outre une étanchéité 10 ATM et peut fonctionner jusqu'à 9000 mètres d'altitude pour les activités sportives extrêmes.

Le boîtier proposé uniquement en 47 mm et certifié MIL-STD-810H contre les chutes et les chocs encadre un affichage 1,5 pouce Super AMOLED en 480 x 480 pixels protégé par du verre saphir et capable d'atteindre 3000 nits pour une bonne lisibilité en extérieur, tandis qu'un mode Nuit adapte de la même façon l'éclairage de l'écran à des conditions nocturnes pour ne pas éblouir.

Le bracelet exploite une nouveau système d'attache sur le boîtier, non compatible avec le dispositif habituel des montres Galaxy Watch et certaines propositions de bracelets rappellent ceux de l'Apple Watch Ultra par leur forme et leur coloris.

La montre intègre également micro et haut-parleur et pourra fonctionner en mode autonome grâce à sa puce 4G intégrée pour envoyer et recevoir appels téléphoniques et messages.

A bord, on trouvera le nouveau processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm, une puce pentacore associée à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage et avec une batterie de 590 mAh profitant d'une charge rapide.

La Galaxy Watch Ultra exploite le système Wear OS 5 (en version spéciale Samsung) avec surcouche One UI 6 Watch, ce qui permettra de profiter de l'écosystème d'applications et d'écrans du système de Google. A ceci s'ajoutent des fonctionnalités issues de l'environnement Galaxy AI, comme dans la bague connectée Galaxy Ring.

Tout pour le sport et les entraînements personnalisés

A l'arrière du boîtier, le capteur BioActive de Samsung récupère diverses données physiologiques (rythme cardiaque, SpO2, température de la peau...) pour le suivi d'activité quotidienne et les modes sportifs. Outre le suivi classique des activités sportives, la montre Galaxy Watch Ultra propose un suivi avancé pour des activités comme le triathlon et des mesures précises et personnalisées des seuils d'effort.

La montre connectée intègre une puce GNSS double fréquence pour une meilleure sensibilité, notamment en canyons urbains et dans des zones escarpées. Comme l'Apple Watch Ultra, elle se veut une montre connectée pour grands sportifs et pour activités d'extérieur extrêmes...ou pour en donner l'impression.

Le prix de la Galaxy Watch Ultra s'en ressent puisqu'il est annoncé à 699 €, soit un prix de montre connectée sportive haut de gamme (même si on peut trouver encore plus onéreux sur le marché) avec une disponibilité à partir du 24 juillet 2024, en trois coloris : Argent Titane, Blanc Titane et Gris Titane.

Pour le lancement, des remises et des offres de reprise d'une ancienne montre permettent d'en faire baisser quelque peu le prix de référence.