Le groupe Samsung va présenter ses nouveaux smartphones de référence pour le second semestre, après avoir dévoilé la série Galaxy S24 en début d'année. Comme chaque année, l'accent sera mis sur les smartphones pliants qui restent une catégorie prisée du géant coréen.

Un événement Galaxy Unpacked est prévu à cette occasion et, dès le mois d'avril, des fuites évoquaient la date du 10 juillet et le lieu, Paris. La proximité des Jeux Olympiques 2024 et le rôle de Samsung en tant que partenaire olympique mondial de l'événement sportif en faisaient une rumeur crédible.

Une foule de produits attendus

Elle vient d'être confirmée par l'intéressé qui commence à évoque sa présentation Galaxy Unpacked du 10 juillet à Paris, à partir de 15 heures, avec également une diffusion en streaming.

Dans le halo des J.O. qui seront lancés dix jours plus tard, l'événement permettra de dévoiler les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 qui prolongeront la série en conservant globalement le même design et des caractéristiques proches.

On devrait également y croiser la bague connectée Galaxy Ring, aperçue officiellement en début d'année mais toujours pas annoncée, ainsi que la gamme de montres connectées Galaxy Watch 7 avec la nouveauté d'une Galaxy Watch Ultra venant jouer sur le terrain de l'Apple Watch Ultra.

L'intelligence artificielle toujours à l'honneur

Avec la Galaxy Watch FE déjà annoncée il y a quelques jours, Samsung étoffera donc sensiblement ses gammes de wearables puisque l'on pourrait aussi découvrir de nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 au design remodelé.

Samsung pourrait par ailleurs en dire plus sur sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits, dans la foulée de l'annonce de l'environnement Galaxy AI du début d'année, alors que l'IA commence à s'étendre au-delà des appareils de dernière génération.