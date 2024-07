Le groupe Samsung dévoilera ses nouveautés le 10 juillet prochain lors d'un événement Galaxy Unpacked organisé à Paris. On y dévouvrira les smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 mais aussi divers wearables dont la bague connectée Galaxy Ring, les écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 et les montres connectées Galaxy Watch 7.

Pour ces dernières, le géant coréen introduira cette année une première montre connectée Galaxy Watch Ultra aux caractéristiques premium. Le design avec boîtier carré aux angles arrondis et écran circulaire a déjà fuité il y a quelque temps mais la fiche technique se précise désormais.

Boîtier carré 47 mm, écran circulaire 1,5 pouce

Dealabs en diffuse les caractéristiques complètes, confirmant que la montre proposera un seul type de boîtier en titane de 47 mm avec étanchéité 10 ATM (100 mètres) et du verre saphir pour protéger l'écran AMOLED de 1,5 pouce en résolution 480 x 480 pixels.

La Galaxy Watch Ultra proposera un processeur Exynos W1000 de cinq coeurs et avec gravure en 3 nm, associé à 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. La batterie aura une capacité conséquente de 590 mAh et les fontionnalités ne manqueront pas : WiFi, Bluetooth 5.3, NFC et GPS sont au programme, mais aussi micro et haut-parleur pour pouvoir prendre et émettre des appels téléphoniques.

Au dos du boîtier, un ensemble de capteurs BioActive pourront surveiller les données physiologiques, à commencer par le rythme cardiaque au repos et à l'effort, quotidien ou sportif.

Tarif premium

La montre connectée Galaxy Watch Ultra tournera logiquement sous Wear OS 5.0 avec surcouche One UI Watch 6.0. Une information manquait encore à ce panorama : le prix.

Selon Dealabs, il sera pour la Galaxy Watch Ultra de 699 €. La même source note que la grille tarifaire de la série Galaxy Watch 7 ne changera pas par rapport à l'an dernier, avec des prix de 319 € pour la version en boîtier 40 mm et 369 € en version 4G ou bien de 349 € pour le modèle 44 mm Bluetooth et 399 € si l'on veut disposer de la 4G en plus.