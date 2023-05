Le smartphone Galaxy Z Flip de Samsung est pratique par son côté compact. Son affichage souple interne se plie sur lui-même pour donner un style clapet et un format réduit.

Il comprend sur la face externe un petit affichage 1,9 pouce (en 260 x512 pixels) permettant d'afficher les notifications et d'accéder à certaines informations (météo, lecteur musical, Samsung Pay...).

Mais, passé un peu de temps à découvrir les fonctions, il faut bien avouer que son usage reste limité, en dehors de pouvoir jeter un coup d'oeil sur des messages ou un appel sans avoir à ouvrir l'appareil.

Un écran externe bien plus grand

Il existe bien des applications permettant d'étendre les fonctionnalités mais sans garantie de compatibilité et avec un affichage pas toujours adapté. Un plus grand affichage sur la face externe aurait sans doute un coût en matière de consommation d'énergie (ce qui reste un grand problème pour les smartphones pliants, le Galaxy Z Flip4 commençant seulement à offrir une autonomie correcte) mais offrirait plus d'intérêt à ce format.

Rendu du Galaxy Z Flip5 (credit : OnLeaks / Mediapeanut)

Déjà, la marque Oppo propose un écran plus grand sur son propre modèle Oppo Find N2 Flip avec une diagonale de 3,2 pouces couvrant les deux tiers de la face avant.

Selon les informations du leaker Ice Universe, Samsung pourrait faire encore mieux : le Galaxy Z Flip5 présenterait ainsi un affichage de 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 pixels.

Du nouveau chez les pliants à clapet

Il confirme ainsi les informations préliminaires d'un autre leaker, OnLeaks, qui évoquait déjà cette diagonale en présentant des rendus du futur smartphone pliant montrant un écran externe couvrant presque tout la face avant avec un décrochement à côté des capteurs photo, sans doute pour afficher des icônes de notification.

Mais déjà, un autre modèle pourrait faire encore plus fort en proposant un affichage externe de 3,5 pouces pour un même format clapet : le prochain Motorola RAZR devrait lui aussi étirer son affichage externe pour le rendre plus fonctionnel et pratique.

La rumeur veut que les smartphones Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 soient lancés un peu plus tôt que le mois d'août cette année. On évoque en effet un lancement dès le mois de juillet.