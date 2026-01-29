Le nouveau fleuron de Samsung, déjà disponible en Corée du Sud, s'apprête à bousculer le marché occidental. La stratégie est claire : dynamiser un segment qui commençait à ronronner avec un produit d'exception. Mais cette exception a un coût, et il est particulièrement élevé.

Quel est le prix exact du Galaxy Z TriFold ?

La nouvelle est tombée : le Galaxy Z TriFold sera commercialisé à partir de 2 899 dollars aux États-Unis pour sa version de base. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est environ 900 dollars de plus que le Galaxy Z Fold 7, vendu à 1 999 dollars outre-Atlantique (et déjà considéré comme l'un des appareils grand public les plus chers), ce qui représente une hausse de 45 %. Une véritable explosion tarifaire.

Si l'on applique cette même logique au marché européen, la facture s'annonce encore plus salée. Le Z Fold 7 étant lancé à 2 102 € dans l'Hexagone, une augmentation similaire propulserait le prix du TriFold à près de 3 050 €. Un cap psychologique majeur qui le place dans la catégorie des objets de luxe, bien loin du commun des smartphones.

Comment se positionne-t-il face à la concurrence ?

Avec un tel tarif, le TriFold ne joue tout simplement pas dans la même cour. Le seul appareil comparable, le Huawei Mate XT, avait été évoqué à 3 499 euros pour un lancement global qui ne s'est jamais vraiment concrétisé en Occident. Même l'iPhone Fold d'Apple, dont les rumeurs prédisent un prix record, est attendu aux alentours de 2 400 dollars. Ce nouveau smartphone pliant s'installe donc seul au sommet de la pyramide des prix.

Samsung crée ainsi un segment "ultra-premium", une vitrine technologique destinée à affirmer sa domination et sa capacité d'innovation. L'objectif n'est peut-être pas de vendre des millions d'unités immédiatement, mais de marquer les esprits et de préparer le terrain pour l'avenir du format pliant.

Cette innovation justifie-t-elle un tel investissement ?

La question est sur toutes les lèvres. Si les premiers retours des journalistes américains saluent un vent de fraîcheur sur le marché et des gains de productivité évidents grâce au troisième écran, des doutes subsistent. La principale préoccupation concerne sa résistance. Les tests du célèbre youtubeur JerryRigEverything ont en effet souligné une fragilité particulière, un point sensible pour un appareil à plus de 3 000 euros.

Malgré cela, Samsung affiche une confiance à toute épreuve. Des sources industrielles évoquent déjà un autre projet, le Galaxy Wide Fold, avec un écran plus large pour anticiper les mouvements de la concurrence. La marque semble déterminée à imposer sa vision, quitte à tester les limites du portefeuille de ses clients les plus fidèles et des technophiles en quête de la dernière nouveauté.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix officiel du Samsung Galaxy Z TriFold en Europe ?

Pour l'heure, Samsung n'a pas officialisé le prix européen. Cependant, en se basant sur le tarif américain de 2 899 $ et la hausse de 45 % par rapport au Galaxy Z Fold 7, les estimations convergent vers un prix de lancement qui pourrait dépasser les 3 000 €.

Quelle est la principale innovation du Galaxy Z TriFold ?

Sa principale innovation est d'être un smartphone qui se plie en trois, offrant une surface d'écran inédite et de nouvelles possibilités en matière de productivité et de multitâche, ce qui le distingue des modèles pliants plus classiques à deux volets.

Quand le Galaxy Z TriFold sera-t-il disponible en France ?

La date de sortie en Europe, et donc en France, n'a pas encore été annoncée. Après le lancement en Corée du Sud et celui prévu le 30 janvier aux États-Unis, le lancement européen devrait suivre dans les mois qui viennent, potentiellement lors d'un prochain événement de la marque.