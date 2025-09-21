La publicité s'invite désormais dans votre cuisine, à un endroit aussi inattendu qu'immanquable : la porte de votre réfrigérateur. La mauvaise surprise a d'abord été partagée par un utilisateur sur Reddit, avant d'être officiellement confirmée par Samsung. Le géant sud-coréen a commencé à déployer une mise à jour logicielle qui affiche des annonces sur l'écran de certains de ses modèles de frigos connectés. Cette décision concerne pour l'instant un programme pilote sur le marché américain, mais elle soulève déjà de nombreuses questions.

Un programme pilote confirmé par Samsung

Face à la polémique naissante, l'entreprise a clarifié la situation dans un communiqué. Un porte-parole a expliqué qu'il s'agissait d'une expérimentation visant à offrir une valeur ajoutée à ses clients. La déclaration officielle précise : « Dans le cadre de ce programme pilote, les réfrigérateurs Samsung Family Hub aux États-Unis recevront une mise à jour logicielle par le réseau (OTN) avec des conditions de service (T&C) et un avis de confidentialité (PN). Des publicités apparaîtront sur certains écrans de veille des réfrigérateurs Family Hub. »

Comment les publicités s'afficheront sur votre frigo

Les annonces n'envahiront cependant pas l'intégralité de l'interface : elles apparaîtront uniquement sur l'écran de veille ("Cover Screen"). Samsung a précisé que certains thèmes d'affichage seront épargnés pour ne pas gâcher l'esthétique de votre cuisine :

Thèmes AVEC publicités : Météo, Couleur et Tableau Quotidien.

Météo, Couleur et Tableau Quotidien. Thèmes SANS publicités : Art et Galerie (albums photo).

Vous ne verrez donc pas une publicité pour une marque de soda apparaître au milieu de vos photos de vacances. Un maigre soulagement pour les utilisateurs.

Impossible de désactiver totalement les annonces

C'est le point le plus sensible de cette nouvelle politique. S'il sera possible d'ignorer une publicité spécifique pour ne plus la voir réapparaître, il n'y aura aucune option pour désactiver complètement la fonctionnalité. La seule solution radicale pour échapper à ce matraquage serait de déconnecter le réfrigérateur d'internet. Une manœuvre qui lui ferait perdre l'intégralité des fonctions "intelligentes" pour lesquelles les clients ont payé le prix fort.

Une décision qui passe mal pour des appareils premium

Cette mise à jour est d'autant plus mal perçue que les réfrigérateurs connectés concernés sont des appareils haut de gamme, dont les prix s'échelonnent de 1 800$ à plus de 3 500$. Les clients estiment qu'à ce tarif, l'usage devrait être exempt de toute sollicitation commerciale. Pour ajouter l'insulte à l'injure, cette même mise à jour supprime certaines fonctionnalités appréciées, comme l'intégration de Google Photos ou la reconnaissance automatique des aliments. En clair, moins de fonctions, mais plus de publicités...