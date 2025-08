Des images troublantes circulent depuis quelques semaines sur des plateformes comme Reddit. On y voit des enceintes portables Sonos Roam, un modèle populaire lancé en 2021, avec des dommages visibles au niveau de leur connectique de charge. Un défaut de conception qui, sans être généralisé, soulève des questions sur la fiabilité de la batterie de ce modèle.

Un port USB-C qui prend un coup de chaud

Le problème semble se concentrer sur une zone bien précise : le port USB-C. Selon les témoignages, une odeur de plastique brûlé peut se dégager de l'appareil, avant de constater des marques de brûlure et une déformation du plastique autour du port. Dans la plupart des cas documentés, l'incident survient lorsque l'enceinte est laissée branchée au secteur pendant une longue période, suggérant un souci lié à la charge prolongée de la batterie.

La réponse mesurée de Sonos

Face à la multiplication de ces témoignages, Sonos a officiellement réagi via une déclaration à Bloomberg. L'entreprise confirme "suivre de près un nombre limité de signalements". Tout en minimisant l'ampleur du phénomène, qu'elle qualifie de "très faible", elle reconnaît l'existence du problème. Le fabricant ajoute que « les conditions environnementales semblent jouer un rôle » et assure avoir déjà pris des mesures proactives, notamment via des « mises à jour logicielles et des améliorations matérielles » pour réduire la probabilité d'un tel incident.

Pas de rappel officiel mais une gestion au cas par cas

Malgré la reconnaissance du défaut, Sonos n'a pas lancé de programme de rappel officiel pour la Roam de première génération. La société a cessé de commercialiser directement ce modèle depuis la sortie d'une deuxième version en mai 2024, mais il reste trouvable chez certains revendeurs. La bonne nouvelle pour les utilisateurs concernés est qu'un remplacement semble possible. Au moins un propriétaire a rapporté avoir obtenu une nouvelle enceinte en contactant le service client de la marque.

Que faire si vous possédez une enceinte Roam ?

Ce problème de surchauffe ne concerne que la Sonos Roam de première génération. Si vous possédez ce modèle, la première mesure de précaution est de ne pas le laisser branché en continu pendant de très longues périodes une fois la charge terminée. Si vous constatez une chaleur anormale ou une odeur suspecte, débranchez immédiatement l'appareil. En cas de dommage visible, il est recommandé de contacter directement le support de Sonos pour exposer le problème.