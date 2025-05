Le jeu vidéo sur grand écran devrait s'améliorer significativement très prochainement. Samsung Electronics vient de frapper un grand coup. Sa future gamme de téléviseurs TV OLED 2025 intègrera la compatibilité officielle NVIDIA G-Sync. Une nouvelle qui devrait ravir les passionnés de gaming, surtout ceux qui jouent sur PC. L'objectif ? Transformer radicalement la fluidité et la réactivité des jeux.

G-Sync officiel : l'arme anti-déchirures des TV OLED Samsung

La grande nouvelle, c'est donc cette certification "NVIDIA G-Sync Compatible". Les TV Samsung supportaient déjà le taux de rafraîchissement variable (VRR) avec les cartes graphiques NVIDIA. Mais cette officialisation est un gage supplémentaire de performance. Le principe du G-Sync est simple : il synchronise en temps réel le rafraîchissement de l'écran sur celui de la carte graphique. Adieu les images qui se déchirent (tearing) et les saccades (stuttering) ! Les joueurs peuvent s'attendre à une action d'une fluidité et d'une netteté remarquables, même dans les moments les plus intenses. Le déploiement commencera avec le modèle phare, le S95F. Les autres téléviseurs OLED de la gamme 2025 suivront plus tard dans l'année.

Un cocktail de technologies pour sublimer le jeu

Le G-Sync ne sera pas seul à bord des TV OLED 2025 de Samsung. Ces écrans embarquent un véritable arsenal dédié au jeu. La technologie Motion Xcelerator, par exemple, permet d'atteindre des taux de rafraîchissement jusqu'à 165Hz. C'est une véritable aubaine pour les joueurs PC exigeants. Le support d'AMD FreeSync Premium Pro est également au rendez-vous. Il assure une plus large compatibilité avec les GPU et offre le HDR en mode FreeSync, avec un rafraîchissement de 120Hz en 4K. D'autres atouts s'ajoutent, comme l'Auto Low Latency Mode (ALLM) pour un délai d'affichage minimal, et le Samsung Gaming Hub. Ce dernier donne un accès direct aux plateformes de cloud gaming, telles que Xbox et NVIDIA GeForce NOW. Pour aller plus loin, Samsung inaugure un "AI Auto Game Mode". Cette fonction analyse le type de jeu et la scène en temps réel. Elle optimise alors automatiquement les réglages d'image et de son. Une nouvelle "Game Bar" permettra aussi un accès rapide aux paramètres en cours de partie. Kevin Lee, Vice-Président Exécutif chez Samsung Electronics, le résume ainsi : "Avec l'ajout de la compatibilité NVIDIA G-Sync et nos fonctionnalités de jeu les plus avancées à ce jour, les téléviseurs OLED 2025 de Samsung offrent des performances de niveau élite, même pour les joueurs les plus compétitifs."

Performances OLED et G-Sync : ce qu'il faut savoir

Les dalles OLED de Samsung (WOLED et QD-OLED) offrent déjà une base solide pour le gaming. Leur temps de réponse est ultra-rapide. Leur qualité d'image native, y compris en HDR en mode jeu, est excellente. L'arrivée de la certification NVIDIA G-Sync vient donc parachever cette panoplie. Il y a cependant quelques nuances à garder en tête. Le G-Sync, technologie de NVIDIA, bénéficiera surtout aux joueurs PC. Les consoles de salon actuelles, comme la PlayStation 5 ou les Xbox Series X, se contentent du VRR standard jusqu'à 120Hz. Elles ne sont pas spécifiquement compatibles G-Sync. Autre point : pour l'instant, le VRR (et donc le G-Sync) n'est pas supporté avec les applications de cloud gaming intégrées aux téléviseurs. Malgré cela, l'ambition de Samsung est claire : redéfinir l'expérience du jeu sur grand écran, que ce soit pour la compétition acharnée ou l'immersion totale.