Le groupe Samsung est sur le point de démarrer la production en volume de puces gravées en 2 nm dans son usine de Taylor, au Texas. Cette initiative, soutenue par le géant ASML, vise à produire la puce Exynos 2600 et positionne les États-Unis comme un acteur majeur de la fabrication de semi-conducteurs avancés, défiant directement la suprématie de TSMC.

La course à la miniaturisation des semi-conducteurs franchit une étape décisive. Loin des pôles technologiques asiatiques, c'est à Taylor, au Texas, que Samsung s'apprête à lancer la fabrication à grande échelle de puces gravées en 2 nanomètres.

Une initiative qui s'inscrit dans une stratégie américaine plus large, portée par des politiques comme le CHIPS Act, visant à sécuriser sa chaîne d'approvisionnement technologique et à réduire sa dépendance extérieure.

Un investissement stratégique sur le sol américain

L'usine de Taylor représente un investissement colossal de plusieurs milliards de dollars pour le géant sud-coréen. Ce site ultra-moderne est au cœur de la stratégie américaine visant à rapatrier la production des composants les plus avancés.

La production, qui devrait démarrer dans les prochains mois, pourrait permettre à Samsung de prendre des parts de marché à son principal rival, TSMC, qui fournit actuellement des géants comme Apple, Qualcomm et MediaTek.

L'Exynos 2600, premier produit de cette nouvelle ère

Dans un premier temps, l'usine texane ne servira pas des clients externes. Sa capacité de production sera entièrement dédiée à la fabrication de la propre puce de Samsung, l'Exynos 2600.

Ce processeur, gravé selon le procédé avancé Gate-All-Around (GAA), est pressenti pour équiper une partie de la future gamme Galaxy S26. C'est une occasion pour Samsung de redorer le blason de ses puces maison, dont les performances ont parfois été en deçà de celles de la concurrence.

ASML, le partenaire technologique indispensable

La fabrication de circuits aussi infiniment petits est un défi technologique immense qui repose sur un acteur clé : l'entreprise néerlandaise ASML. C'est elle qui fournit les machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), indispensables à la gravure en 2 nm.

ASML est d'ailleurs en train de constituer une équipe de support technique directement à Austin pour accompagner Samsung dans l'installation et la mise en service de ces équipements complexes.

Cette proximité est cruciale pour garantir une montée en cadence rapide et sans accroc. Cette collaboration sur le sol américain marque une nouvelle étape dans la compétition mondiale pour la suprématie technologique. Reste à voir comment TSMC et les autres acteurs du secteur réagiront à cette offensive.