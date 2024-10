Le segment des smartphones pliants existe depuis 2019 et Samsung fait partie des pionniers du genre. Cela lui a permis d'en prendre la tête en s'appuyant sur deux formats : le smartphone qui se replie comme un livre et le type clapet.

Ils permettent de répondre à deux besoins distincts : le smartphone / tablette en un seul appareil mobile d'une part et le style compact des smartphones à clapet qui rentre dans toutes les poches.

Avec les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip revisités d'année en année, Samsung s'est maintenu en tête mais sa domination est désormais menacée par la concurrence qui s'est progressivement étoffée avec parfois des smartphones pliants plus fins, plus légers et offrant des caractéristiques très riches.

Un smartphone pliable en trois chez Samsung ?

Les améliorations à la marge de ses smartphones pliants risquent de ne plus suffire et la firme coréenne pourrait être amenée à introduire une nouvelle offre l'an prochain.

Les médias coréens évoquent ainsi l'arrivée l'an prochain d'un nouveau format pour relancer des ventes en train de défaillir. Samsung aurait déjà passé des commandes d'écrans OLED souples plus faibles de 10% que l'an passé pour la série Galaxy Z Fold6 et il est donc temps de réagir.

Il se murmure donc que la firme pourrait lancer un smartphone "tri-fold" se pliant en trois grâce à deux charnières. Il ne sera pas le premier à le proposer puisque Huawei lui a déjà volé la vedette avec le Huawei Mate XT lancé il y a quelques semaines mais uniquement en Chine et d'autres, comme Xiaomi, pourraient suivre le même chemin, avec potentiellement la même restriction.

L'innovation technologique, mais à quel prix ?

Samsung pourra-t-il donc apporter ce format sur la scène internationale ? Ce n'est pas impossible mais on voit comment cela pourrait résoudre ses problèmes, sachant que son prix ultra premium ne permettra pas de générer beaucoup de volume.

D'un autre côté, la rumeur d'un smartphone pliant plus abordable, qui permettrait justement d'augmenter les ventes, circule régulièrement mais n'a pas encore été concrétisée.

Une autre rumeur datant de septembre évoque pour sa part elle aussi un troisième format mais d'un nouveau genre chez Samsung : un smartphone dont l'écran serait extensible (jusqu'à 12,4 pouces !) et pourrait faire office de tablette une fois déplié.

Là encore, il faudra sans doute compter sur le prix de la nouveauté. La formule magique pour relancer les ventes resterait donc encore à trouver.