Depuis les premiers modèles lancés en 2019, les smartphones pliants affichaient une belle croissance mais, depuis quelques mois, la machine s'est grippée et la progression des volumes se tasse.

Les fabricants chinois présentent de jolis modèles mais la plupart restent limitées à au seul marché chinois. Samsung, leader du marché mondial, peine à différencier ses smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip au fil des générations, créant une forme de lassitude tandis que les prix élevés continuent de rebuter les nouveaux acheteurs.

Ne reste en gros qu'un marché de renouvellement autour d'utilisateurs déjà conquis mais qui n'ont pas forcément envie de racheter le même modèle avec une fiche technique remise au goût du jour.

Le smartphone pliant en trois de Samsung plus tard qu'espéré

Le groupe Huawei est sorti des sentiers battus en annonçant le Mate XT, un premier smartphone ultrafin se pliant en trois et la rumeur veut que d'autres fabricants, dont Xiaomi et Samsung, s'y mettent prochainement.

Le groupe coréen est pressenti pour un lancement d'un smartphone se pliant en trois durant le troisième trimestre 2025, en parallèle du renouvellement de ses gammes Galaxy Z.

Toutefois, pour Ross Young, analyste du cabinet d'études DSCC spécialisé dans les techniques d'affichage, le smartphone pliant en trois de Samsung ne sera pas lancé l'an prochain.

Il table plutôt sur une fenêtre de lancement début 2026. Samsung pourrait faire passer d'autres projets avant celui-ci. Le début d'année devrait être marqué par le lancement des smartphones Galaxy S25 mais aussi par une première évocation de lunettes connectées qui seront ensuite commercialisées vers mi-2025.

Ultra premium ou abordable, il faudra faire un choix

Il y a également la rumeur du lancement d'un smartphone Galaxy Z plus abordable que les modèles actuels pour tenter de relancer les volumes. Ce bruit de couloir revient régulièrement, qu'il porte sur une version allégée du Galaxy Z Fold ou du Galaxy Z Flip.

Les smartphones pliants se situant toujours majoritairement au-dessus des 1000 €, hors promotions régulières, une variante moins onéreuse semble plus logique dans l'immédiat qu'un modèle exploitant un nouveau design qui s'annoncera encore plus cher et aura peu d'impact pour maintenir le leadership du groupe coréen, même si ce dernier travaille sur de nouveaux types d'écran souple innovants (étirable, enroulable...)