Après avoir ouvert le segment des smartphones pliant en 2019, Samsung a déroulé sa gamme de smartphones pliants Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip en les améliorant par petites touches.

Avec les années, plusieurs difficultés ont émergé. Les smartphones pliants de la marque coréenne évoluent marginalement et l'effet de surprise ou de nouveauté s'affaiblit d'année en année, la concurrence se renforce avec des modèles ambitieux, bien qu'encore limités par le prix et la disponibilité, et les acheteurs de smartphones pliants sont principalement ceux d'un marché de renouvellement.

Ceux qui en ont acheté une première fois y reviennent facilement mais il reste difficile d'attirer un public nouveau, notamment du fait du prix. D'où les rumeurs de la préparation de smartphones pliants plus abordables chez Samsung.

A défaut d'un Galaxy Z Fold FE, un Z Flip FE ?

Une première hyptothèse autour d'un Galaxy Z Fold FE (Fan Edition) a fait chou blanc cette année et c'est maintenant celle d'un Galaxy Z Flip FE qui émerge pour 2025.

Le smartphone débute à un peu plus de 1000 €, soit le tarif d'un smartphone classique premium et il pourrait donc être intéressant d'alléger la configuration pour le rendre plus attractif pour les porte-monnaies et générer ainsi le volume qui s'essouffle avec la série Galaxy Z standard.

Des représentants de Samsung auraient évoqué cette piste devant des journalistes lors de la présentation des résultats financiers du groupe, sans indiquer si ce n'est qu'une supposition ou une véritable proposition pour l'an prochain.

De nouveaux formats pliants en 2025 ?

La rumeur vient s'ajouter à celles qui veulent que le géant coréen prépare un smartphone se pliant en trois pour répondre au Huawei Mate XT et/ou un smartphone doté d'un affichage étirable.

Dans les deux cas, ces deux modèles potentiels resteraient dans une catégorie très haut de gamme intéressante pour l'image de marque mais pas tellement pour les ventes.