Alors que les écrans de 32 pouces sont bien installés et que les modèles de 43 pouces lorgnent vers le marché du téléviseur, Samsung a décidé de créer un entre-deux. Le géant coréen vient de dévoiler le ViewFinity S8 (S80UD), le tout premier moniteur de 37 pouces au monde. Destiné aux professionnels en quête d'un espace de travail plus vaste sans sacrifier l'ergonomie, ce nouveau format est une tentative audacieuse de définir le "sweet spot" de la productivité. Et pour ne laisser personne sur le carreau, une déclinaison gaming survoltée, l'Odyssey G7 (G75F), a été présentée en parallèle.

Pourquoi Samsung a-t-il créé cette taille d'écran inédite ?

La logique derrière cette nouvelle diagonale est simple : trouver le juste équilibre. L'idée est de proposer le compromis parfait : un espace de travail significativement plus grand qu'un 32 pouces, améliorant la lisibilité et le confort, sans l'encombrement parfois excessif d'un modèle de 43 pouces. Pour Samsung, ces cinq pouces supplémentaires permettent d'afficher du texte plus grand avec les mêmes réglages, facilitant la lecture et la manipulation de plusieurs documents ou vidéos simultanément. Une taille d'écran inédite qui vise à devenir la nouvelle norme pour les environnements de travail modernes.

Quels sont les traits distinctifs majeurs du ViewFinity S8 ?

Le ViewFinity S8, en plus de sa dimension, regroupe une multitude de technologies conçues pour optimiser le confort et la productivité. Il a d'ailleurs reçu la certification "Ergonomic Workspace Display" du très sérieux organisme TÜV Rheinland. Il est également pensé pour le multitâche intensif grâce à plusieurs fonctionnalités intégrées :

Un switch KVM intégré pour contrôler deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris.

Les modes Picture-by-Picture (PBP) et Picture-in-Picture (PIP) pour afficher simultanément le contenu de plusieurs sources.

La connectique n'est pas en reste, avec un port USB-C capable de fournir 90W de puissance (suffisant pour recharger un ordinateur portable) et un port LAN intégré. Enfin, son installation a été simplifiée à l'extrême avec le "Easy Setup Stand", qui promet un montage sans outils en une dizaine de secondes.

Et pour les joueurs, que propose l'Odyssey G7 ?

Conscient que les besoins des joueurs sont différents, Samsung décline son nouveau format de 37 pouces en une version gaming, l'Odyssey G7 (modèle G75F), présentée lors de la Gamescom 2025. Cet écran privilégie l'immersion grâce à sa dalle courbée à 1000R, sa résolution 4K UHD, son taux de rafraîchissement de 165Hz et son délai de réponse de 1ms (GTG). Une fiche technique solide qui promet de tirer le meilleur parti de cette nouvelle diagonale pour une expérience de jeu enveloppante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale différence entre le ViewFinity S8 et l'Odyssey G7 ?

Le ViewFinity S8 est un moniteur plat pour les professionnels qui met l'accent sur le confort, la qualité d'image et le multitâche. L'Odyssey G7 est un écran incurvé (1000R) pour gamers, avec des spécifications telles qu'un taux de rafraîchissement élevé (165Hz) et un temps de latence très faible (1ms) pour une immersion parfaite.

Quelles sont les assurances de la certification TÜV Rheinland ?

La certification "Ergonomic Workspace Display" de TÜV Rheinland assure que l'écran a été conçu pour réduire la fatigue visuelle lors d'une utilisation prolongée. Cela inclut la technologie "Intelligent Eye Care", qui minimise les émissions de lumière bleue et le scintillement de l'écran, deux causes majeures de fatigue oculaire.

Le prix et la date de sortie sont-ils connus ?

Pour le moment, Samsung n'a communiqué ni le prix ni la date de disponibilité pour les modèles ViewFinity S8 et Odyssey G7 de 37 pouces. Ces informations sont très attendues pour évaluer leur positionnement face aux écrans de 32 et 43 pouces déjà sur le marché.