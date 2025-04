Les amateurs des montres connectées Samsung peuvent se réjouir : une rumeur persistante annonce le retour d'un élément emblématique très apprécié. La fameuse lunette rotative physique, signature de la marque pendant des années, pourrait bien faire son grand retour sur les prochains modèles de Galaxy Watch. Cette fonctionnalité, à la fois pratique et distinctive, avait manqué à de nombreux utilisateurs.

Un retour très attendu par les fans

La disparition de la lunette rotative sur la Galaxy Watch 5 Pro avait suscité une vague de déception. Il faut dire que cette bague physique permet une navigation intuitive et rapide dans les menus, bien plus agréable que le tout tactile pour beaucoup. Son retour sur la Galaxy Watch 6 Classic avait été un soulagement, mais limité à ce modèle spécifique. Le fait que Samsung envisage de la réintégrer plus largement notamment sur ses déclinaisons haut de gamme montre une écoute attentive des retours utilisateurs. C'est un élément différenciant fort pour la marque.

Quelle montre Samsung en profitera ?

Les regards se tournent maintenant vers les futures générations. Si rien n'est officiel, les bruits de couloir évoquent la présence de cette couronne sur une potentielle Galaxy Watch 7 Ultra, voire sur la future gamme Watch 8 classic. Il est possible que Samsung réserve cette caractéristique à ses modèles les plus haut de gamme, une stratégie pour segmenter son offre. Les utilisateurs devront donc peut-être opter pour une version "Pro" ou montre connectée premium pour retrouver ce contrôle physique si pratique. On sait toutefois que Samsung prépare bien une Watch 8 Classic, estampillée SM-L505U, repérée sur une fiche du Bluetooth SIG, qui régule les dispositifs Bluetooth. La couronne étant retombée dans la gamme "classic" de Samsung, le prochain modèle devrait donc en être équipé.

Un signe fort pour le design ?

Le retour probable de la couronne rotative physique envoie aussi un signal sur le design général des futures montres. Alors que des expérimentations avec un format carré auraient été menées en interne chez Samsung, la réintégration de la lunette suggère fortement le maintien d'un cadran rond. Cette lunette rotative est intrinsèquement liée à cette forme circulaire. En choisissant de la ramener, Samsung semble confirmer sa préférence pour le design classique qui a fait le succès de ses objets connectés horlogers, tout en répondant à une demande forte de sa communauté.