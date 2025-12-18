Selon une fuite majeure relayée par le très sérieux média The Information, Apple, souvent critiqué pour ses évolutions timides, prépare un bouleversement majeur de sa gamme de smartphones. L'objectif serait de passer de cinq à sept modèles d'ici 2027 pour toucher une clientèle plus large et réaffirmer sa domination technologique avec des designs de rupture.

2026 : l'année du grand pliage pour Apple ?

Le premier choc est attendu pour l'automne 2026. La firme de Cupertino lancerait enfin son premier modèle pliant, baptisé pour l'instant iPhone Fold. D'après les sources, l'appareil se déploierait dans un format plus large que haut, à la manière d'un petit iPad, offrant une surface d'affichage inédite pour un iPhone. Ce lancement serait accompagné par les iPhone 18 Pro et Pro Max, qui inaugureraient une avancée technologique attendue de longue date.

En effet, ces modèles Pro seraient les premiers à intégrer un capteur Face ID caché sous l’écran, réduisant la découpe frontale à un simple poinçon. Le module photo arrière ne serait pas en reste, avec l'adoption d'un capteur à ouverture variable, une technologie promettant des clichés de bien meilleure qualité en conditions de faible luminosité. L'automne 2026 s'annonce donc comme une cuvée résolument ultra haut de gamme.

2027 : un iPhone anniversaire pour tout changer ?

L'année suivante, Apple fêtera les 20 ans de son produit phare. Et pour l'occasion, la marque ne compte pas faire les choses à moitié. La rentrée 2027 verrait le lancement d'un iPhone 20 au design radicalement différent. L'ambition est de proposer un appareil entièrement recouvert de verre incurvé à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, éliminant ainsi le cadre noir visible sur les bords de l'écran.

Cette conception permettrait d'atteindre une immersion totale, renforcée par l'intégration de la caméra selfie sous l’écran. Le châssis métallique serait réduit à une fine bande discrète. C'est une véritable rupture esthétique qui se profile, visant à créer un objet technologique qui se fondrait presque avec le contenu affiché. Un smartphone exceptionnel pour un anniversaire symbolique.

Quelle stratégie derrière cette multiplication des modèles ?

Cette avalanche de nouveautés s'inscrit dans une stratégie plus globale. En passant à sept modèles, Apple cherche à mieux segmenter son offre pour répondre à des budgets et des usages plus variés. Le calendrier des sorties serait lui-même réorganisé, avec une conférence de printemps dédiée aux modèles plus abordables et une keynote de rentrée réservée aux innovations les plus spectaculaires.

Ainsi, le printemps 2026 verrait l'arrivée d'un iPhone 17e, une mise à jour de l'entrée de gamme, tandis que 2027 accueillerait les iPhone 18 et un iPhone Air 2. Cette stratégie offensive montre qu'Apple ne se repose plus sur ses lauriers et prépare activement la prochaine décennie de l'iPhone en multipliant les formats et les technologies de pointe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le premier iPhone pliable est-il confirmé pour 2026 ?

Selon les fuites provenant de sources internes relayées par The Information, le lancement du premier iPhone pliant est bien prévu pour l'automne 2026. Bien que non officiellement confirmé par Apple, la convergence des rumeurs rend cette échéance très probable.

Qu'est-ce que le design en verre incurvé de l'iPhone 20 ?

Il s'agit d'un design où le boîtier en verre s'incurve sur les quatre côtés de l'appareil, avant et arrière compris. Cette approche permettrait d'éliminer les bordures noires autour de l'écran pour une expérience visuelle sans interruption, donnant l'impression que l'appareil n'est qu'un écran.

Combien de modèles d'iPhone existeront en 2027 ?

Apple prévoirait de faire passer sa gamme de cinq à au moins sept modèles d'ici 2027. Cette expansion vise à couvrir un plus large éventail de prix et de fonctionnalités, avec une distinction plus nette entre les modèles d'entrée de gamme et les flagships ultra premium.