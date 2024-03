Alors que les Etats-Unis ont créé un véritable barrage de restrictions pour empêcher la Chine de graver des puces plus finement en utilisant des technologies d'origine US, la surprise est venue du lancement de la série de smartphone Huawei Mate 60 fin 2023 et de sa puce Kirin 9000S.

Là où les USA pensaient que les fondeurs chinois ne pouvaient pas descendre en-dessous de 14 nm, la puce mobile a pourtant été gravée en 7 nm chez le fondeur SMIC qui laisse depuis entendre qu'il pourrait bientôt passer au 5 nm.

Si les équipements de lithographie EUV (Extreme Ultra violet) sont interdits d'exportation depuis le début, le gouvernement américain a renforcé en début d'année ses restrictions en faisant bloquer les exportations d'équipements d'anciennes générations de lithographie DUV (Deep Ultra Violet).

Malgré l'embargo, la Chine parvient à ses fins

Il mettrait également la pression sur les pays possédant des fournisseurs d'équipements avancés pour qu'ils renforcent encore les mesures en stoppant par exemple les services de maintenance des équipements.

Comment Huawei et SMIC ont pu produire des puces gravées en 7 nm ? La question taraude les observateurs depuis un moment et Bloomberg apporte des éléments de réponse.

Le fondeur chinois aurait utilisé des équipements et techniques d'origine US fournis par les entreprises américaines Applied Materials et Lam Research. Cela aurait été rendu possible par l'achat massif d'équipements avant que les Etats-Unis n'en fassent bloquer l'exportation fin 2022.

USA et Chine s'adaptent

Ce n'est pas la première fois qu'Applied Materials est cité, avec des soupçons sur des approvisionnements du marché chinois au-delà de la date d'embargo, déclenchant une investigation des autorités américaines fin 2023.

Bloomberg n'évoque pas d'actions spécifiquement frauduleuses de la part des entreprises citées mais il reste que SMIC a réussi à détourner les équipements pour les pousser à graver de façon plus fine, même avec des rendements faibles et un coût élevé.

La crainte reste de voir la Chine produire des puces avancées avec des technologies US et s'en servir à des fins militaires et de renseignement, retournant les avancées techniques contre leur créateur.