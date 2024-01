Les Etats-Unis bloquent la capacité de l'industrie chinoise à se fournir en composants IA puissants et imposent des restrictions qui se sont durcies ces derniers mois en ciblant particulièrement le secteur de l'intelligence artificielle.

Les entreprises les plus en vue et les plus fortunées ont pu éventuellement accumuler du stock avant que le nouvel embargo prenne effet mais pour les autres, c'est la débrouille.

Et l'une des solutions alternatives consiste à extirper le GPU des cartes graphiques gaming grand public pour les réintégrer dans de nouveaux circuits imprimés qui donneront des composants IA de secours.

Les puissantes cartes graphiques gaming RTX 4090 de Nvidia ont été particulièrement ciblées par cette manoeuvre...avant que les Etats-Unis ne bloquent leur exportation vers la Chine fin 2023.

Quand les GPU gaming sont retransformés en puces IA

Les opérations de désassemblage des GPU gaming auraient été particulièrement intenses durant le mois de décembre 2023, rapporte le Financial Times, même si le résultat n'est sans doute qu'un pis-aller du fait des limitations des produits grand public par rapport à des puces dédiées pour l'IA, notamment en termes de bande passante.

De son côté, Nvidia ne cesse de développer des gammes de composants dont la puissance de calcul est adaptée aux restrictions toujours plus sévères du gouvernement américain.

Elle prépare ainsi une carte graphique RTX 4090 D plus limitée que la version standard, suffisamment pour la rendre beaucoup moins intéressante à démonter et à réassembler pour en faire des composants d'entraînement de grands modèles d'IA.

Des puces IA spécifiques pour le marché chinois mais...

Nvidia relève par ailleurs que le désassemblage de ses cartes graphiques gaming "n'est pas un moyen viable pour créer des clusters d'unités de calcul pour l'IA", les GPU grand public étant conçus et produits pour les besoins de joueurs et utilisateurs particuliers.

Pour les besoins IA de la Chine, Nvidia a conçu trois produits spécifiques répondant aux contraintes imposées par les Etats-Unis dont le plus puissant, le module Nvidia H20, doit être commercialisé durant le deuxième trimestre 2024.

Beaucoup moins puissantes que les puces IA standard de Nvidia, elles auront sans doute du mal à répondre aux besoins des entreprises chinoises et leur disponibilité limitée dans un premier temps devrait maintenir l'intérêt pour le désassemblage des GPU gaming pendant encore un moment.