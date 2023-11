Les Etats-Unis ont pris des mesures pour empêcher la Chine d'accéder aux dernières technologies de puces et d'équipements de production de composants électroniques.

Les puces les plus puissantes sont interdites d'exportation et les entreprises qui souhaient malgré tout continuer de commercer avec la Chine doivent trouver des alternatives.

Le groupe Nvidia tire une bonne partie de sa formidable croissance portée par l'intelligence artificielle des entreprises chinoises qui lui achètent de nombreux composants.

Les USA sanctionnent, Nvidia s'adapte

Pour pouvoir continuer de les proposer, Nvidia a régulièrement proposé des variantes de ses solutions avec une puissance de traitement ajustée. Ainsi les accélérateurs graphiques H100 et A100 sont devenus des modèles H800 et A800 largement commercialisés en Chine.

Depuis le mois d'octobre, les Etats-Unis ont durci les mesures contre la Chine avec une nouvelle réduction de puissance qui fait entrer les nouveaux composants dans le champ des sanctions.

A défaut, Nvidia a encore la parade en préparant des composants H20, L20 et L2 qui pourront être proposés en Chine. Les nouvelles sanctions bloquent aussi la commercialisation de la carte graphique gaming Nvidia GeForce RTX 4090, jugée trop puissante et pouvant être détournée de son usage.

RTX 4090 D, la variante allégée chinoise

Cela se vérifie d'ailleurs avec la transformation des RTX 4090 en Chine pour en faire des accélérateurs graphiques IA improvisés. Et là encore, Nvidia chercherait de son côté une parade en développant une variante spéciale.

La RTX 4090 D (D pour Dragon) va voir son nombre de coeurs CUDA réduit et son TDP abaissé afin d'offrir une puissance de calcul plus limitée mais restant acceptable pour une commercialisation en Chine.

Tom's Hardware note que la RTX 4090 dépasse de 10% la puissance totale de traitement autorisée tandis que la RTX 4080 reste en dessous et peut donc toujours être distribuée en Chine.

Nvidia devrait donc brider sa carte graphique de référence pour la placer juste en-dessous de cette limite afin de pouvoir continuer à la proposer. La RTX 4090 D ne devrait pas exister en version Founders Foundation et donc être distribuée uniquement via les partenaires AIB à partir de début 2024.

Nvidia joue ainsi à un jeu du chat et de la souris avec les sanctions US afin de ne pas perdre l'incontournable marché chinois. Le risque reste que les cartes graphiques et accélérateurs autorisés deviennent si peu puissants que l'industrie chinoise ne finisse par développer ses propres solutions.