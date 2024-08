La Chine doit composer avec les mesures prises par les Etats-Unis pour empêcher son industrie électronique de progresser et éviter de voir les technologies d'origine US être utilisées dans des applications militaires ou de surveillance de masse.

Tout en cherchant des alternatives pour développer ses propres technologies et ressources, la Chine a peu de leviers pour riposter aux contraintes américaines mais elle a un atout : elle produit la majeure partie des matières premières nécessaires à l'industrie mondiale.

Elle a donc commencé à annoncer des restrictions d'exportations de certains métaux essentiels à la production de composants électroniques comme le gallium et le germanium, ainsi que sur le graphite nécessaire entre autres pour la production de batteries électriques, après avoir joué durant des années avec la production de terres rares dans ses négociations à l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce).

La Chine utilise de nouveau son arme fatale

Les Etats-Unis continuant de renforcer les mesures d'embargo, un nouvel élément va faire l'objet de restrictions d'exportations en Chine au nom de la sécurité nationale : l'antimoine.

Ce métalloïde est couramment utilisé dans des alliages et pour des produits comme des batteries et des panneaux photovoltaïques pour doper leurs performances, ainsi que dans des équipements militaires.

La Chine étant le producteur de près de la moitié de l'antimoine mondial, sa décision "pour protéger sa sécurité nationale et ses intérêts" aura forcément des conséquences sur les approvisionnements mondiaux.

Le besoin de cet élément dans les armements et équipements militaires est sans doute ce qui motive cette nouvelle décision de restriction, de la même manière que les USA restreignent l'accès aux composants et GPU les plus puissants par crainte d'un détournement dans des centres de calcul militaires chinois.

L'application des restrictions sur les exportations d'antimoine sera effective à partir du 15 septembre 2024 et concerne ses différentes formes : minerai, oxyde, alliages... ainsi que les méthodes et outils d'extraction et de raffinage.

Flambée et raréfaction

Il faudra alors obtenir des licences d'exportation spécifiques pour continuer à s'approvisionner en antimoine chinois. Outre une réponse aux vexations américaines, la réduction des exportations mondiales est aussi un moyen de contrôler sa ressource et de forcer les autres nations à puiser dans leurs propres réserves.

On peut donc s'attendre à ce que des projets d'exploitation ailleurs dans le monde soient accélérés et certains consortiums miniers ont vu leur cours s'envoler ces derniers jours dans cette perspective, note CNN.

Le prix de l'antimoine devrait atteindre des sommets avec la création de stocks stratégiques et alors que la ressource est déjà très demandée du fait de la progression rapide des ventes de panneaux photovoltaïques dans un effort de décarbonation de l'industrie mondiale.

L'industrie chinoise des panneaux solaires pourrait d'ailleurs profiter de cette nouvelle donne pour continuer de s'imposer sur les marchés internationaux.