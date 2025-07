En pleine tourmente après plusieurs virages stratégiques manqués, le groupe Intel mise sa survie sur le développement d'une activité de fonderie pour des clients externes.

La division IFS (Intel Foundry Services) est le point culminant de la stratégie du précédent dirigeant, Pat Gelsinger, à côté du développement rapide de nouveaux noeuds de gravure permettant d'anticiper une descente sous les 2nm.

Le nouveau CEO Lip-Bu Tan a maintenu cet axe de développement, trop avancé pour être abandonné, mais il cherche maintenant à l'adapter aux nécessités du moment.

Intel a déjà fait le choix de court-circuiter le noeud Intel 20A (équivalent 2 nm) pour se concentrer sur le procédé Intel 18A, censé donner à la firme une avance technique sur la concurrence.

Faut-il commencer directement par le noeud Intel 14A ?

Mais entre les retards de finalisation de la technique de gravure et l'avancement des calendriers chez TSMC et Samsung qui mettent la gravure en 2 nm à portée de main, le procédé Intel 18A devient moins attractif et risque de ne pas séduire les clients autant que prévu...alors qu'Intel a absolument besoin de capter de gros clients pour lancer et renforcer rapidement cette activité. Cette crainte d'un rattrapage rapide de la concurrence avait déjà été évoqué en début d'année mais elle avait été démentie par l'intéressée.

Selon l'agence Reuters, Lip-Bu Tan aurait le projet d'abandonner à son tour le procédé Intel 18A pour accélérer et mettre en avant le noeud suivant Intel 14A. Une telle manoeuvre permettrait de disposer de nouveau d'une certaine avance technique mais il risque de conduire à une dépréciation de plusieurs centaines de millions de d'euros, sinon de milliards, par rapport aux efforts engagés actuellement sur le procédé Intel 18A.

Au final, ce procédé pourrait être essentiellement utilisé par...Intel elle-même pour ses processeurs de prochaine génération Panther Lake et Clearwater Forest qui doivent arriver en fin d'année et durant 2026.

Ce n'était pas le but initial puisque le noeud Intel 18A devait déjà aider à capter les fameux gros clients externes indispensables pour faire vivre la stratégie fonderie de Gelsinger.

Une avance technique qui fond très vite

La firme doit cependant prendre en compte les évolutions du marché et ne peut pas se permettre de démarrer avec des technologies qui ne permettraient pas de générer de grands volumes.

Reuters indique que le CEO aurait demandé à ses équipes d'étudier la possibilité de cesser de vanter les mérites du procédé Intel 18A aux clients potentiels pour mettre en avant ceux du procédé Intel 14A. Toutefois, la décision de lâcher Intel 18A ne peut pas être prise à la légère tant elle conditionne le risque d'une perte financière élevée et une refonte de la stratégie fonderie.

Intel a indiqué ne pas vouloir commenter cette rumeur. En coulisses, on reste dubitatif sur la possibilité d'une bascule complète vers le procédé Intel 14A. Intel a déjà obtenu certains contrats de production de puces en Intel 18A chez Microsoft et Amazon sans attendre le 14A mais pas forcément dans de très grands volumes et effectuer une migration directe vers le noeud inférieur resterait compliqué.