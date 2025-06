Si les Etats-Unis ont multiplié les restrictions commerciales depuis 2019 pour empêcher la Chine de s'équiper en puces électroniques américaines très performantes au nom de la sécurité nationale, la Chine a su répliquer en jouant sur le terrain de l'approvisionnement en ressources stratégiques.

Après avoir déjà limité l'accès à certains métaux utilisés dans l'industrie électronique / automobile et l'armement (missiles, radars...), les derniers paquets de mesures US avaient conduit le gouvernement chinois à imposer des licences d'exportations sur un ensemble de terres rares, bloquant leur exportation et celle de leurs technologies d'extraction.

Les terres rares, un levier de négociation puissant

Très vite, une crise de l'approvisionnement en aimants permanents a émergé, créant un moyen de pression très efficace dans les négociations avec les autres blocs géographiques. Un canal vert d'accès rapide aux ressources a été envisagé avec l'Europe pour alimenter malgré tout l'industrie automobile (et notamment électrique) mais le retentissement concerne aussi les Etats-Unis et a assoupli les positions d'une guerre commerciale qui dure.

Le président des USA Donald Trump a ainsi annoncé qu'un accord de principe avait été trouvé avec la Chine. Cette dernière est prête à relancer les exportations de terres rares moyennant un assouplissement des restrictions qui lui sont imposées sur les puces américaines.

Après des positions inflexibles, les Etats-Unis ont donc préféré faire un pas de côté, renonçant à certains principes pour éviter un blocage généralisé à court terme de leurs industries.

Les Etats-Unis bien obligés de céder un peu

Nvidia, principal fournisseur de composants IA, devrait souffler et pouvoir continuer à écouler certains de ses produits en Chine sans craindre de voir expulsé du marché au profit de Huawei.

Plutôt que de risquer de perdre totalement le marché chinois de l'intelligence artificielle et laisser Huawei s'imposer et peut-être gagner les coeurs hors de Chine avec les arguments du prix et du volume à défaut de disposer des mêmes performances, les USA pouvaient difficilement rester sur une position de fermeté absolue.

Il reste à connaître les détails de ces accords qui maintiendront sans doute un cadre assez resserré. Le fait est que la Chine sait déjà graver ses propres puces en 7 nm et probablement sous peu en 5 nm, même si c'est dans des conditions de rentabilité limitée et de faiblement rendement.

L'objectif est aussi de sortir de la menace de droits de douane de 145% côté USA et 125% côté Chine qui affaibliront les deux économies si aucun accord n'était trouvé. En assouplissant les conditions d'accès aux semi-conducteurs de part et d'autre, les deux pays ont peut-être trouvé un premier élément pour réchauffer leurs relations...jusqu'à la prochaine crise ?