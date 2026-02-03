Le passage soudain de la pleine lumière à l'ombre d'un tunnel est le cauchemar de nombreux motards. Le fabricant Shark s'attaque à ce point noir de la sécurité avec sa nouvelle visière Irid. Présentée au salon EICMA, cette technologie promet une adaptation quasi instantanée, laissant loin derrière les solutions traditionnelles, souvent trop lentes pour être efficaces.

Comment fonctionne cette technologie de teinte instantanée ?

Le secret de cette réactivité ? Shark l'emprunte directement au monde de la soudure professionnelle. À l'instar des masques de soudure qui protègent les yeux des arcs électriques, l'écran Irid intègre un film à cristaux liquides électrochromiques. Ce n'est pas une réaction chimique lente, mais une impulsion électrique qui modifie l'orientation des cristaux.

Ce système est piloté par un capteur de luminosité et alimenté par un minuscule panneau solaire intégré sur le haut de la visière. L'avantage est double : une transition de la teinte claire à foncée en moins d'une seconde et une autonomie totale. Pas de batterie à recharger, pas de câble, le système est entièrement autonome et étanche.

Quelle est la différence avec une visière photochromique classique ?

Il est crucial de bien distinguer les deux approches. La technologie photochromique traditionnelle repose sur une réaction chimique aux rayons UV. Ce processus est par nature assez lent, nécessitant entre 30 secondes et plus d'une minute pour une transition complète, et encore plus longtemps pour revenir à l'état clair, surtout par temps froid.

À l'inverse, Irid offre une réactivité foudroyante grâce à son capteur optique. C'est une solution active qui garantit une sécurité optimale lors des changements brusques de luminosité, typiques des entrées de tunnels ou des routes en forêt. Le constat est sans appel : si la première est une solution de confort, la seconde est un véritable équipement de sécurité active.

À qui s'adresse cette innovation et à quel prix ?

Cette avancée technologique se positionne clairement sur le segment premium. L'écran seul est proposé à 390 € pour la version incolore homologuée (VZ Clear), et le tarif grimpe à 420 € pour les finitions fumées ou iridium, réservées à un usage sur circuit. Cet investissement conséquent place la visière Irid bien au-delà des alternatives classiques.

De plus, pour en bénéficier, il faut posséder un casque compatible de la marque. La technologie est pour l'instant réservée aux modèles très haut de gamme : les Aeron GP, Aeron et Race R Pro. Le ticket d'entrée pour ces casques se situant autour de 600 €, le budget total pour s'équiper franchit allègrement la barre des 1 000 €. Une solution d'exception, destinée aux motards les plus exigeants en matière de performance et de sécurité.

Foire Aux Questions (FAQ)

La visière Irid est-elle homologuée pour la route ?

Oui, la version VZ Clear, qui présente une teinte légère, est totalement homologuée pour un usage sur la voie publique. En revanche, les versions plus foncées VZ Dark et VZ Iridium Blue sont exclusivement destinées à une utilisation sur circuit.

Faut-il recharger la visière Irid ?

Non, le système est entièrement autonome. Il est alimenté en continu par un micro-panneau solaire intégré qui capte la lumière ambiante. Il n'y a donc aucune batterie à gérer, ni de pile à changer.

Sur quels casques peut-on monter la visière Irid ?

Actuellement, la compatibilité est limitée à la gamme racing de la marque Shark. Seuls les modèles Aeron GP, Aeron, et Race R Pro peuvent accueillir cette technologie. Il n'est pas encore annoncé si elle sera étendue à d'autres casques de la gamme.