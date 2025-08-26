Le constructeur chinois Vivo entre dans l'arène de la réalité mixte avec une proposition audacieuse : le Vivo Vision. Loin d'être un simple concurrent, cet appareil se présente comme une réplique quasi parfaite de l'Apple Vision Pro, allant jusqu'à en imiter l'interface logicielle. Mais derrière cette inspiration évidente se cache un produit aux caractéristiques techniques impressionnantes et, surtout, à un tarif qui pourrait bien bousculer le marché.

Mieux que l'original sur le papier ?

Si le prix est l'argument choc, Vivo ne sacrifie pas la performance, allant même jusqu'à dépasser son modèle sur certains points techniques clés avec :

Des écrans supérieurs : Le Vivo Vision embarque deux écrans Micro-OLED avec une résolution de 3 840 x 3 552 pixels par œil, soit légèrement plus que les 3 660 x 3 200 pixels du Vision Pro.





Des couleurs plus riches : Le casque de Vivo couvre 94% de l'espace colorimétrique DCI-P3, contre 92% pour celui d'Apple, promettant des images plus fidèles et nuancées.

Sous le capot, on retrouve la puissante puce Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, spécialement conçue pour la réalité étendue (XR) et qui équipera également le futur casque de Samsung. Le tout fonctionne sous OriginOS Vision, un système basé sur Android qui imite sans complexe l'apparence et les gestes de navigation de visionOS.

Crédits : Vivo

Un clone assumé, mais plus léger et confortable

Le design du Vivo Vision ne laisse aucune place au doute : visière en verre incurvé, serre-tête en tissu, batterie externe filaire... Tout rappelle le produit d'Apple. Cependant, Vivo a opéré des choix qui améliorent directement l'expérience utilisateur. Le casque pèse seulement 398 grammes, soit 40% de moins que son rival californien.

Cet allègement s'explique par deux décisions majeures : l'abandon de l'écran externe EyeSight (qui affiche les yeux de l'utilisateur sur le Vision Pro) et l'utilisation de matériaux moins premium, avec davantage de plastique. Le résultat est un appareil potentiellement bien plus confortable pour un usage prolongé.

Le prix, l'argument massue

C'est là que Vivo frappe le plus fort. Alors que l'Apple Vision Pro est commercialisé autour de 4 000 €, les premières estimations pour le Vivo Vision tournent autour de 10 000 yuans, soit environ 1 200 €. Ce positionnement tarifaire agressif rend la technologie de l'informatique spatiale haut de gamme soudainement plus accessible. Vivo cible clairement les consommateurs refroidis par le prix exorbitant fixé par Apple.

Une disponibilité limitée et des questions en suspens

Alors, peut-on déjà se ruer sur ce clone prometteur ? Pas si vite. Pour l'instant, le Vivo Vision n'est pas à vendre. Il est uniquement disponible en démonstration dans une douzaine de magasins en Chine, dans une version "Discovery Edition". Vivo n'a confirmé aucun lancement commercial, et encore moins une sortie internationale.

Cette phase de test soulève aussi la question cruciale des applications. Sans l'écosystème d'Apple et avec un système Android XR non finalisé, l'étendue des contenus disponibles reste un mystère. Le Vivo Vision est une proposition alléchante, mais son succès dépendra de sa capacité à offrir une expérience logicielle aussi riche que son matériel est performant, sur un marché où même Meta peine encore à trouver la recette magique.