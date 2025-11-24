C'est une levée de boucliers transpartisane qui pourrait marquer un tournant dans la régulation du commerce en ligne. Alors que l'enseigne tentait de redorer son image avec un corner physique au BHV Marais, la riposte ne s'est pas fait attendre.

Considérant cette stratégie comme une tentative de "dédiabolisation" inacceptable, une large coalition d'élus a décidé de frapper fort en appelant à une mesure radicale : le bannissement de la plateforme.

Qui sont ces élus qui déclarent la guerre à l'enseigne chinoise ?

Menés par Sandrine Le Feur, présidente de la commission du Développement durable, plus de 80 députés ont signé ce texte explosif. Le mouvement dépasse les clivages habituels, rassemblant des élus du camp présidentiel, du PS, d'Horizons ou encore des Républicains (LR), tous unis contre ce qu'ils qualifient de "visage le plus brutal" de la mode jetable.

Le but annoncé est de protéger le marché en France contre une concurrence qu'ils estiment déloyale et destructrice pour le tissu économique local, refusant que l'enseigne s'offre une respectabilité de façade via des boutiques éphémères prestigieuses.

Quels sont les dangers concrets pointés du doigt ?

Les accusations portées contre Shein sont lourdes et multiples. Au-delà de l'impact écologique désastreux imputé à la fast-fashion, les signataires alertent sur la présence de "produits toxiques" qui inonderaient le marché sans contrôle suffisant, mettant en péril la santé des consommateurs.

Ils dénoncent également des conditions de travail déplorables, incompatibles avec les normes sociales en vigueur, et une stratégie agressive qui détruit les emplois locaux. Pour ces élus, l'indignation ne suffit plus : il faut passer à l'acte législatif pour stopper l'hémorragie.

L'enseigne va-t-elle devoir rendre des comptes ?

La pression s'accentue sur tous les fronts judiciaire et politique. Outre cette demande d'interdiction, les dirigeants de la plateforme sont convoqués le 2 décembre prochain à l'Assemblée nationale pour s'expliquer, une audition qu'ils avaient initialement tenté d'éviter.

Déjà sanctionnée par trois amendes cette année pour un total de 191 millions d'euros, l'entreprise doit aussi faire face à la justice concernant la vente d'objets illicites. La fin de l'impunité semble avoir sonné pour le géant du e-commerce.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les députés veulent-ils interdire Shein ?

Ils accusent l'entreprise de concurrence déloyale, de destruction de l'environnement, de non-respect des droits des travailleurs et de mise en danger de la santé publique via des produits contenant des substances toxiques.

Shein a-t-elle déjà été condamnée en France ?

Oui, l'enseigne a déjà écopé de trois amendes cumulées atteignant 191 millions d'euros en 2025, principalement pour des pratiques de fausses promotions et des informations trompeuses envers les consommateurs.

Quand les dirigeants de Shein seront-ils entendus ?

Après un premier report, la convocation devant la commission du Développement durable de l'Assemblée nationale est fixée au 2 décembre, où ils devront répondre aux questions des parlementaires sur leurs pratiques.