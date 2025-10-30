Une enquête menée par l'UFC-Que Choisir révèle des problématiques sur les plateformes Shein et Temu. Près de 70% des produits testés, incluant jouets, chargeurs et bijoux, sont non conformes aux normes européennes. Pire, plus de la moitié présente un risque réel pour les utilisateurs, allant de l'intoxication à l'incendie.

Le marché européen est submergé par une vague sans précédent de petits colis en provenance de Chine. Selon la Commission européenne, 4,6 milliards de paquets ont traversé les frontières en 2024, soit environ 12 millions par jour.

Ce flux, qui a doublé en un an, est majoritairement alimenté par les géants de l'e-commerce Shein et Temu, dont le modèle économique repose sur des prix défiant toute concurrence. Mais derrière cette attractivité se cache une réalité bien plus sombre.

Des tests en laboratoire aux conclusions accablantes

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir, en collaboration avec des partenaires européens, a mis 162 produits à l'épreuve. Des chargeurs USB, des jouets pour enfants et des bijoux fantaisie, achetés aléatoirement sur les deux plateformes, ont été soumis à une batterie de tests chimiques, mécaniques et électriques.

Le verdict est sans appel : 69 % des articles se sont révélés non conformes aux exigences de l'Union européenne, et 57 % sont considérés comme activement dangereux pour les consommateurs. Ces chiffres dressent le portrait d'un écosystème où la sécurité semble passer au second plan.

Jouets, chargeurs, bijoux : un cocktail de risques

Le détail des analyses est particulièrement inquiétant. Du côté des jouets, la quasi-totalité des produits testés (un seul sur 54 était conforme) présente des dangers, comme des petites pièces faciles à détacher ou la présence de substances toxiques. Un article affichait par exemple des taux de formaldéhyde bien au-delà de la teneur autorisée, posant un risque d'intoxication.

(credit : UFC-Que Choisir)

Les chargeurs USB ne sont pas en reste, avec 96 % de non-conformité. L'étude pointe des risques réels de surchauffe, de choc électrique, voire d'incendie. Les experts ont mesuré des températures allant jusqu'à 102 °C sur certains modèles, une chaleur capable de provoquer de graves brûlures et de déclencher un feu.

Pourquoi ces produits dangereux arrivent-ils jusqu'à nous ?

Même les bijoux, catégorie la moins problématique en apparence, recèlent des pièges. Plusieurs colliers contenaient des métaux lourds hautement toxiques, comme le cadmium, à des concentrations jusqu'à 8 700 fois supérieures à la norme.

Ces défaillances massives soulèvent une question cruciale sur l'efficacité des contrôles et la responsabilité des plateformes. Bien que soumises au Digital Services Act (DSA) européen, qui les oblige à garantir la sécurité des produits, Shein et Temu semblent peiner à endiguer le flot d'articles dangereux vendus par des tiers.

Leur réaction, souvent limitée au retrait des articles signalés après alerte officielle, ne règle pas le problème à la source. Si les plateformes ont retiré les produits incriminés, rien ne garantit que des articles similaires ne réapparaîtront pas sous un autre nom ou via un autre vendeur.

La question de la régulation de ces géants du e-commerce et de la protection effective des consommateurs européens reste donc plus que jamais ouverte.